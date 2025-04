Beata Pawlikowska poleca. Czerp mądrość i motywację przez 365 dni!

Przełom roku to czas podsumowań i planów na kolejny rok. Sprawdzamy co nam się udało osiągnąć, jakie poczyniliśmy postępy, co poszło nie tak. Co nam może pomóc w planach i porządkowaniu celów i marzeń? Oto propozycje, które przygotowała dla Was Beata Pawlikowska