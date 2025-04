Już 3 października w hali kultowego Klubu B90 w Stoczni Gdańskiej odbędzie się kolejna edycja światowego projektu 360 Minutes Art – niepowtarzalnego widowiska, które definiuje sztukę w zupełnie nowatorski sposób.

Po sukcesie w Wiesbaden, Warszawie i Seulu niemieccy artyści wracają do naszego kraju, tym razem do Gdańska, aby wraz z polskimi twórcami wystawić swoje prace przez dokładnie 360 minut! Skąd taki pomysł?

Tytułowe 360 minut, czyli 6 godzin, to czas jaki, artyści dają gościom wydarzenia na poznanie nikomu wcześniej nie prezentowanych dzieł, stworzonych specjalnie na tę okazję. Po upływie czasu, który odlicza wielki cyfrowy zegar, wszystkie prace, które nie znajdą nabywców zostaną... spalone!

360 minut życia sztuki

Jednak to nie sam akt spalenia jest najważniejszy w projekcie, a wyjątkowe i niemożliwe do odtworzenia doświadczenie. Artyści starają się pobudzić widzów do docenienia tego co ulotne, a swoim projektem podkreślają jak ważne jest to co tu i teraz. Odbiór wystawianych prac staje się o tyle wyjątkowy, gdyż towarzyszy mu poczucie skończoności oraz świadomość przemijania gwarantowane przez narzucone ramy czasowe, co pozwala na zupełnie inne postrzeganie sztuki.

360 Minutes Art jest komentarzem do jednego z najważniejszych problemów naszej cywilizacji – chronicznego braku czasu.

W tegorocznej, czwartej już edycji projektu, uczestniczą czołowi niemieccy artyści - Sven Sauer (laureat Nagrody Emmy za efekty wizualne do serialu „Gra o tron”) i Babak Nafarieh – będący pomysłodawcami projektu, Igor Posavec, Joanna Rutkowska, Thomas Wunsch, Lena Obst oraz Alexander Mink. Przedstawicielami polskiej sceny artystycznej będą w tym roku Michał Zaborowski, ceniony artysta realistyczny, Witold Popiel – malarz i grafik, Oriraf – rzeźbiarz oraz przedstawiciele z Pomorza czyli Magdalena Mellin – artystka wizualna i malarka, a także Robert Sochacki – malarz video.

Wstęp na wydarzenie jest wolny!

Organizatorem jest agencja Media Metropolis wraz z Klubem B90.

Wszystkich pragnących zapoznać się z regułami obowiązującymi podczas wystawy oraz z aktualnościami zapraszamy na https://www.facebook.com/360minutesartPL oraz na stronę www.360minutesart.com.



Na podstawie materiałów prasowych

