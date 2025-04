Co wchodzi do kin na początku października? Jesień już nastała, a wraz z nią filmowe żwieżynki. Wybrałyśmy 5 filmów, które mogą się wam spodobać!

Premiery filmowe na jesień

30 września obchodzimy Dzień Chłopaka, a zatem jeśli nie wiecie jaki prezent kupić przyjacielowi czy swojemu facetowi, to proponujemy weekendowy wypad do kina. Na co? Na komedię! Teraz do kin wchodzi przezabawna produkcja "Praktykant", która w żartobliwym tonie opowiada o relacjach mężczyzny i kobiety w środowisku... pracy. W rolach genialni Robert DeNiro i Anne Hathaway, stąd nasza rekomendacja!

Dużo filmowych nowości to kino kobiece i sci-fi. Tak też zapowiada się końcówka roku - będzie i akcja, i regeneracja (duchowa). W ten weekend możecie się wybrać w babskim gronie na "Panie Dulskie". Zabawy film z relacjami rodzinnymi w roli głównej.

Zainteresowane? Obejrzyjcie naszą galerię z propozycjami filmowymi na weekend!

