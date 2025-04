Jak zbierać grzyby – to pytanie, które warto sobie zadać przed wybraniem się z rodziną do lasu. Jak to robić, żeby było bezpiecznie i jaki nożyk wybrać, aby nie zniszczyć grzybni? Pamiętaj także o tym, aby zbierać tylko grzyby jadalne, a nie te, które są trujące lub pod ochroną.

Najważniejszą rzeczą przy zbieraniu grzybów jest to, by nie uszkodzić grzybni. Jest to ważne, ponieważ kiedy uszkodzi się ją, nikt więcej nie znajdzie w tym miejscu grzybów. Najlepiej więc będzie wycinać grzyb tuż przy ziemi. Żeby sprawdzić, czy grzyb nie jest podobny do muchomora, należy go delikatnie wykręcić. Pamiętaj także, by miejsce po odciętym grzybie przykryć ściółką. Dzięki temu grzybnia nie wyschnie.

Nie zbieraj zbyt młodych grzybów, tylko daj im się w pełni wykształcić. Zbierz tylko tyle grzybów, ile rzeczywiście potrzebujesz. Ważne jest, żeby nie niszczyć grzybów niejadalnych oraz trujących, ponieważ są one częścią leśnego ekosystemu. Grzyby blaszkowe, takie jak kurka, lepiej wykręcać.

Wzrost grzybów jadalnych i tych niejadalnych zależy od kilku czynników. Nie bez powodu mówi się, że coś (lub ktoś) „rośnie jak grzyby po deszczu”. To, ile czasu rośnie grzyb, zależy od warunków pogodowych i od gatunku. We wzroście grzybów dużo pomaga mokra gleba, ponieważ grzyby szybko rosną w wilgotnych i ciepłych miejscach.

Maślaki i koźlarze rosną najszybciej, ponieważ są to grzyby miękkie. Natomiast podgrzybki i prawdziwki rosną wolniej, bo od jednego do dziesięciu dni, a borowiki od jednego do pięciu dni.

Należy zbierać tylko te grzyby, które znasz. Jeśli jakiś grzyb budzi twoją wątpliwość, lepiej, by został on w lesie, niż żebyś później dowiedziała się, że grzyb ten jest trujący. Czasem taka pomyłka może zakończyć się nieszczęściem. Na grzybobranie możesz zabrać ze sobą atlas grzybów. Niektórzy grzybiarze sprawdzają, czy grzyb jest jadalny, dotykając go językiem. Jeśli pozostaje na nim gorzki posmak, tzn. że grzyb ten nie powinien znaleźć się w koszyku.

Bezpiecznie zbierać jest grzyby z siateczką na spodzie kapelusza, a zaliczają się do nich:

borowik – ma brązowy kapelusz, a jego spód jest lekko żółty, rośnie pod świerkami, bukami, sosnami i dębami,

– ma brązowy kapelusz, a jego spód jest lekko żółty, rośnie pod świerkami, bukami, sosnami i dębami, maślak – jego kapelusz jest brązowy i pokryty jest lepką skórą, trzon ma jasnożółty, a znaleźć go można pod modrzewiem,

– jego kapelusz jest brązowy i pokryty jest lepką skórą, trzon ma jasnożółty, a znaleźć go można pod modrzewiem, koźlarz – kapelusz ma gładki i pomarańczowy, a od spodu jest szary, trzon ma biały i znaleźć go można pod osikami,

– kapelusz ma gładki i pomarańczowy, a od spodu jest szary, trzon ma biały i znaleźć go można pod osikami, podgrzybek – ma ciemnobrązowy kapelusz z żółtym odcieniem od spodu, rośnie pod sosnami,

– ma ciemnobrązowy kapelusz z żółtym odcieniem od spodu, rośnie pod sosnami, opieniek – ma płaski kapelusz w kolorze żółtobrązowym z ciemniejszymi, odstającymi łuskami,

– ma płaski kapelusz w kolorze żółtobrązowym z ciemniejszymi, odstającymi łuskami, rydz – jego kapelusz jest wklęsły i pomarańczowy z ciemnymi smugami, rośnie pod sosnami,

– jego kapelusz jest wklęsły i pomarańczowy z ciemnymi smugami, rośnie pod sosnami, kurka – ma jasnopomarańczowy bądź żółty kapelusz, a jego brzegi są postrzępione, kurkę znaleźć można pod dębem, bukiem, grabem lub świerkiem,

– ma jasnopomarańczowy bądź żółty kapelusz, a jego brzegi są postrzępione, kurkę znaleźć można pod dębem, bukiem, grabem lub świerkiem, kania – kapelusz jest jasny, z jasnobrązowymi łuskami o pustym trzonie.

Ponadto należy pamiętać, by nie zbierać grzybów niedojrzałych i takich, których owocniki nie są wykształcone oraz dobrze wyrośnięte.

Przed wybraniem się na grzyby dowiedz się, kiedy je zbierać. Pojawiają się one w lasach już późną wiosną. Jednakże wtedy jest ich mało, ponieważ warunki atmosferyczne nie sprzyjają ich wzrostowi. Najlepszy czas na grzybobranie to jesień, kiedy jest duża wilgotność powietrza. Grzyby jadalne różnych gatunków rosną pod odpowiednimi drzewami.

Szczyt sezonu dla grzybiarzy następuje na przełomie września i października. Jednakże podgrzybki czy prawdziwki zbierać można już w maju, a maślaki i kurki od czerwca.

Podstawowymi akcesoriami grzybiarza są:

nożyk – najlepiej krótki, specjalny do zbierania grzybów,

– najlepiej krótki, specjalny do zbierania grzybów, kosz wiklinowy – grzyby lubią przewiewne pojemniki, dlatego taki kosz jest odpowiedni, w żadnym wypadku nie należy zbierać grzybów do reklamówki, ponieważ rośnie wtedy ryzyko zatrucia,

– grzyby lubią przewiewne pojemniki, dlatego taki kosz jest odpowiedni, w żadnym wypadku nie należy zbierać grzybów do reklamówki, ponieważ rośnie wtedy ryzyko zatrucia, atlas grzybów – dla doświadczonych i niedoświadczonych grzybiarzy jest to zawsze niezbędna pomoc,

– dla doświadczonych i niedoświadczonych grzybiarzy jest to zawsze niezbędna pomoc, kapelusz – ponieważ w lesie znajduje się dużo kleszczy, które kryją się w drzewach i nie tylko. Warto przede wszystkim postawić na swoją ochronę.

