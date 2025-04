W Polsce rośnie około 5 tysięcy gatunków grzybów, z czego ok. 100 nadaje się do jedzenia. Czterdzieści dopuszczono do sprzedaży. Najchętniej zbieramy borowiki, koźlaki, podgrzybki, maślaki, kurki. 200 gatunków występujących w naszym kraju to grzyby trujące. Trzeba się nauczyć je rozpoznawać, bo nie ma innego miernika ich szkodliwości.

Jak bezpiecznie zbierać grzyby?

Zarówno doświadczony, jak i początkujący grzybiarz powinien:

Zbierać tylko znane. Trzeba mieć 100 procentową pewność, że zerwany grzyb jest jadalny. Najlepiej, gdy początkujący grzybiarze będą wybierać się na grzyby w towarzystwie osób doświadczonych lub zabierać ze sobą do lasu atlas grzybów (posiadacze smartfonów mogą skorzystać z aplikacji The Mushroom Book. Nie niszczyć przyrody. Nie wolno zbierać gatunków grzybów objętych ochroną, ani niszczyć gatunków niejadalnych (wiele z nich jest chronionych). Należy omijać tereny Parku Narodowego, rezerwatów, obszarów ochrony krajobrazowej – tam grzybobranie jest niedozwolone. Być fachowcem. Grzyby o pełnym i twardym trzonie trzeba delikatnie wykręcać, jednocześnie lekko przyciskając do podłoża. Te, z delikatną, miękką, gąbczastą nóżką odcinamy tuż przy ziemi. Miejsce po grzybie przykrywamy ściółką. Zapobiegnie to wysuszeniu grzybni. Nie zbieramy grzybów starych, zwiędniętych – wysypią się z nich zarodniki i powstanie nowa grzybnia. Zadbać o dobre wyposażenie. Nie należy wkładać grzybów do plastikowej siatki, ponieważ wytworzyć się mogą w niej szkodliwe toksyny. Dużo lepiej sprawdzi się wiklinowy kosz. Po powrocie z grzybobrania trzeba od razu przystąpić do czyszczenia, gotowania czy suszenia grzybów. Grzyby szybko się psują, więc ważny jest czas.

Małgorzata Świgoń, dziennikarka "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego"

