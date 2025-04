Reklama

1. Wyrywaj grzyby z korzeniami

Kiedy już znajdziesz długo wypatrywanego prawdziwka nie zwlekaj – wyrwij go, najlepiej od razu z korzeniami i warstwą ściółki. Nie przejmuj się tym, że właśnie niszczysz grzybnię. W końcu jakie jest prawdopodobieństwo, że podczas kolejnej wizyty w lesie zawędrujesz dokładnie w to samo miejsce? Bardzo małe! Dlatego nie przejmuj się tym, że grzybnia będzie potrzebowała czasu, aby odtworzyć uszkodzone fragmenty...

2. Niszcz trujące grzyby

Wciąż na swojej ścieżce mijasz grzyby, których i tak nie zerwiesz? Zdepcz je. Prawdopodobnie czujesz w sobie misję ocalenia wszystkich potencjalnych ofiar śmiertelnych pomyłek. Na pewno ci się uda! Nie słuchaj mądrych rad biologów i przyrodoznawców, jakoby ekosystem potrzebował tych osobników. Wystarczy trochę się postarać – zamiast zbierać szlachetne grzyby, poświęć swój czas na niszczenie trujących.

3. Koniecznie poliż wszystkie grzyby

Na pewno każdy słyszał, że popularny niejadalny grzyb goryczak żółciowy, niewdzięcznie określany jako "szatan", ma gorzki smak. Idąc tym tropem, można byłoby lizać wszystkie grzyby w celu ich poprawnej identyfikacji. Owszem, są takie grzyby, których samo polizanie może skończyć się tragicznie. Co jednak robić, kiedy pokusa identyfikacji jest silniejsza? Lizać!

Pamiętaj, że jest to antyporadnik grzybiarza. By zachować zdrowie i życie, potraktuj rady z przymrużeniem oka.

4. Zbieraj grzyby do worka na śmieci

Z czym kojarzy się grzybiarz? Oczywiście z wiklinowym koszem! Musisz jednak wiedzieć, że świeżo zebrane grzyby bardzo brudzą wszystkie pojemniki, w których się znajdą. Dlatego wiklinowy koszyczek zostaw na święconkę, a do lasu zabierz najgorszą plastikową torebkę. Wprawdzie grzyby zaczną gnić zanim zdążysz wrócić do domu, jednak koszyk na święconkę pozostanie czysty...

5. Bądź szybszy od innych grzybiarzy!

Jeśli w oddali widzisz osobę, która przez dłuższy czas pozostaje w tym samym miejscu w pozycji kucającej lub pochylonej, to dobry znak. Prawdopodobnie jest to grzybiarz, który właśnie odkrył całą kolonię jadalnych grzybów. Nie zwlekaj – udaj się w jego kierunku! Na pewno nie udźwignie ciężaru wszystkich znalezionych grzybów. Pospiesznie wyrywaj je z korzeniami i umieść w swoim worku na śmieci.

6. Zbieraj wszystkie grzyby - również robaczywe

Dorodnym prawdziwkiem zainteresowały się już robaki? To dobrze o nim świadczy! Na pewno jest przepyszny. Robaki zginą podczas suszenia – zerwij go więc i ususz. Jeśli umiejętnie potniesz go na mniejsze kawałki, korytarzy wydrążonych przez pasożyty na pewno nikt nie zauważy.

7. Zbieraj grzyby rosnące przy drodze

Grzyby, które wyrosły w pobliżu dróg ekspresowych są o wiele wartościowsze niż te rosnące w głębi lasu. Grzyby doskonale chłoną wszelkie metale ciężkie, w tym ołów czy kadm. Te zerwane przy drodze są bogatsze w pierwiastki.

8. Przechytrz grzybiarza, który wygląda na nowicjusza

Jeśli widzisz młodą osobę, która dumnie kroczy z koszem pełnym prawdziwków lub innych apetycznych gatunków grzybów, nie zastanawiaj się długo. Poinformuj ją o tym, że oto nazbierała okazów, którymi z pewnością otruje całą rodzinę! Poradź jej, aby natychmiast je wyrzuciła, najlepiej tu i teraz! Kiedy zatroskana oddali się, zbierz "trujące" grzyby do swojego worka. W ten sposób bez większego wysiłku zyskasz porcję smakowitych grzybów.

9. Zbieraj grzyby w rezerwatach

Czy wiesz, gdzie rośnie najwięcej grzybów? Tam, gdzie nie wolno ich zbierać. Do takich miejsc należą tereny chronione, takie jak rezerwaty i parki narodowe. Na pewno stać cię na opłacenie ewentualnego mandatu, chociaż nie będzie on mały. W razie czego każda instytucja finansowa chętnie udzieli ci korzystnie oprocentowanej pożyczki...

10. Zbieraj grzyby przed świtem

Mówi się, że grzyby rosną po deszczu i w nocy. Większość grzybiarzy dociera do lasu po świcie, dlatego nie daj się ubiec i bądź tam jeszcze wcześniej. Koniecznie zabierz latarkę, w ten sposób nie przegapisz żadnego pokazującego się owocnika.

