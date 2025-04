Przed wyjazdem na wakacje warto przygotować nie tylko walizkę pełną letnich ubrań i filtrów do opalania, lecz także zadbać o swoje finanse. Niech te wakacje będą wspaniałym czasem, bez zamartwiania się o bezpieczeństwo swoich pieniędzy oraz o to, czy starczy nam funduszy na cały urlop. Jak to zrobić?

Jak przygotować się finansowo na wakacje?

Oto nasze wskazówki:

1. Wymień walutę jak najkorzystniej

Nie wymieniaj pieniędzy w pierwszym lepszym kantorze, ale sprawdź, gdzie jest najkorzystniejszy kurs. Sprawdź też, ile by cię kosztowało, gdybyś płaciła kartą za granicą. Spytaj w banku, czy miałabyś z tego tytułu jakieś dodatkowe koszty oraz po jakim kursie liczone byłyby twoje płatności kartą za granicą.

2. Zabierz kartę debetową oraz kredytową

Karta debetowa przyda ci się na zakupach, w restauracji - dzięki niej nie wydasz zbyt dużo, ale jedynie tyle, ile na niej będzie pieniędzy. Karta kredytowa może być natomiast potrzebna np. podczas rezerwacji pokoju w hotelu lub opłacenia kolejnego przelotu przez internet.

3. Sprawdź, w jakich walutach możesz płacić kartą

Dowiedz się, jak będzie to później przeliczane i ile naprawdę zostanie ci ściągnięte z karty.

4. Nie trzymaj wszystkich kart i pieniędzy w jednym miejscu

W przeciwnym razie, jeśli ukradną ci portfel, stracisz wszystkie fundusze. Powinnaś mieć kilka skrytek na pieniądze lub karty i rozdzielić je tak, by nawet w razie kradzieży nie zostać bez żadnych środków.

5. Ustal dzienny limit płatności na kartach

Dzięki niemu nie pochłonie cię szał wakacyjnego luzu i beztroski w wydawaniu pieniędzy. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz mogła tylko do siebie mieć pretensję, że przez wakacje straciłaś wszystkie oszczędności albo nawet narobiłaś sobie długów...

6. Ubezpiecz kartę

Takie ubezpieczenie niewiele kosztuje, a daje poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ktoś ukradnie ci kartę i wykona bezprawnie jakiekolwiek transakcje, dzięki ubezpieczeniu będziesz mogła odzyskać pieniądze.

