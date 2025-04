Wybór ubezpieczenia należy dokładnie przemyśleć. Nie warto decydować się na polisę wyłącznie dlatego, że agent ubezpieczeniowy namawia nas przekonującymi słowami. Najlepiej przemyśleć tę sprawę na spokojnie i dopiero wybrać ubezpieczenie dostosowane do naszych potrzeb.

Reklama

Jak wybrać ubezpieczenie?

Oto 6 rzeczy, które powinnaś wziąć pod uwagę, wybierając ubezpieczenie:

1. Określ dokładnie swoje potrzeby

Zastanów się, co dokładnie chcesz ubezpieczyć. Wcale nie musisz korzystać z jednej agencji ubezpieczeniowej, ubezpieczając dom, samochód czy siebie. Sprawdź oferty różnych firm. Warto jednak zapytać o ewentualne zniżki przy wyborze kilku ubezpieczeń u jednego ubezpieczyciela. Być może usługodawca dopasuje ofertę idealnie dostosowaną do twoich potrzeb.

Jeśli uda wam się ustalić dogodne dla obu stron ceny wszystkich polis, możesz zdecydować się na jednego ubezpieczyciela. To zawsze jest wygodniejsze, jeśli takie sprawy związane są z jedną firmą i jednym agentem, a nie z wieloma.

2. Oszacuj precyzyjnie wartość przedmiotów, które posiadasz

Ubezpieczając mieszkanie, warto zwrócić uwagę na to, jakie przedmioty są dla nas najcenniejsze i które z nich chcemy uwzględnić w ubezpieczeniu. Zakres polisy może być szerszy i obejmować także ruchomości domowe, czyli wszystkie elementy, które znajdują się wewnątrz, począwszy od zastawy stołowej, poprzez ubrania, rzeczy osobiste, meble czy sprzęt elektroniczny. Niektórzy ubezpieczyciele oferują także ochronę przedmiotów znajdujących się w piwnicy.

3. Sprawdź zakres swojego ubezpieczenia

Zakres polisy może być bardzo szeroki. Od tego, jakie ubezpieczenie wybierzesz, będzie zależeć wysokość składki, ale nie tylko. Wybierając określoną polisę, ty sama decydujesz, co da ci prawdziwe poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Chroń swoje mieszkanie w takim zakresie, jaki uznasz za najkorzystniejszy.

Zobacz też:

Ubezpieczenie mieszkania przed urlopemUbezpieczenie dla całej rodzinyOd kiedy działa ubezpieczenie?Zabezpieczenie dziecku przyszłości

4. Przeczytaj ze zrozumieniem definicje zdarzeń lub wyłączenia zawarte w OWU

Dokładne przeczytanie ogólnych warunków ubezpieczenia jest rzeczą absolutnie podstawową i niezbędną, by wybrać najlepsze ubezpieczenie. Warto również skorzystać z porady agenta, wytłumaczy on jak szeroka jest definicja danego zdarzenia oraz wszelkich wyłączeń. To bardzo ważne, by później w przypadku wypadku, np. gdy zaleje mieszkanie, nie było niemiłych niespodzianek, że dane zdarzenie nie kwalifikuje się do odszkodowania.

5. Wykaż się zmysłem przewidywania

Zastanów się, jakie zagrożenia mogą czyhać na Twój dom lub mieszkanie. Można ubezpieczyć różne przedmioty od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem. Zastanów się też, na jakim terenie znajduje się twoja nieruchomość. Może warto ubezpieczyć ją od powodzi, ruchów tektonicznych lub huraganów?

6. Miej polisę w zasięgu ręki

Jest to bardzo ważne przy ewentualnym zgłoszeniu szkody. Nigdy nie chowaj takich dokumentów gdzieś na dnie szafki, by później musieć szukać ich w stresie, gdy coś złego się stanie.

Zobacz też:

Ubezpieczenie mieszkania przed urlopem

Ubezpieczenie dla całej rodziny

Od kiedy działa ubezpieczenie?

Zabezpieczenie dziecku przyszłości

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Compensa TU S.A.