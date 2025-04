Zastanawiasz się nad tym, czy posiadanie karty kredytowej ma sens? Chciałabyś ją mieć, ale właściwie nie wiesz, na czym polega przeprowadzanie transakcji taką kartą? Przedstawiamy ci, jakie są plusy z posiadania i możliwości płacenia kartą kredytową.

Karta kredytowa - 6 zalet:

1. Dodatkowe pieniądze bez zbędnych formalności

Dostałaś mandat? Odholowali ci samochód? Mąż zaprosił gości na wystawną kolację, którą ty masz przygotować? W życiu jest wiele sytuacji, które nas zaskakują. Czasami szczególnie trudno jest nam przyjąć te, które dotykają nas finansowo. Warto w takich chwilach mieć właśnie kartę kredytową - dzięki niej w każdym momencie będziesz mogła pobrać dodatkowe, potrzebne ci środki bez jakichkolwiek formalności. Nie musisz za każdym razem przed obciążeniem karty kredytowej składać do banku żadnych wniosków o przyznanie kredytu, czy wypełniać jakichkolwiek innych formalności.

2. Ustalony w umowie limit, którego nie można przekroczyć

Trzeba pamiętać, że karta kredytowa, jak zresztą sama jej nazwa na to wskazuje, jest rodzajem kredytu. Korzystając z niej, nie czerpiemy pieniędzy z posiadanych przez nas zasobów, ale z pieniędzy wziętych na kredyt. To sprawia, że często ludzie boją się używania takich kart. Wydaje im się, że zaczęliby pobierać pieniądze w nieskończoność, a później nie mieliby z czego ich spłacić. Tymczasem wcale tak nie musi być. Karta kredytowa ma określony limit, na który przystajesz już w dniu podpisania umowy i którego nie możesz przekroczyć. Sama ustalasz wysokość takiego limitu tak, byś była w stanie podźwignąć zaciągnięty na karcie kredyt, kiedy już przyjdzie ci go spłacić.

3. Dostępność transakcji bezgotówkowych

Niemal w każdej chwili możesz wykonać przelew internetowy, nawet wówczas, gdy nie masz akurat żadnych środków na koncie lub gotówki w portfelu. Nieważne zatem, czy musisz zapłacić rachunki, przelać pieniądze dziecku, które jest na wakacjach, czy zaplanować nagłe wydatki na cokolwiek innego, możesz skorzystać z karty kredytowej. Ważne jednak, byś miała tę świadomość, że każdy taki kredyt będziesz musiała w końcu spłacić.

4. Brak oprocentowania przez pierwszych 50 dni

Im szybciej spłacić zadłużenie na karcie kredytowej, tym lepiej. Większość dostępnych na rynku ofert proponuje np. okres 50 dni od momentu zaciągnięcia kredytu, który jest nieoprocentowany. To oznacza, że jeśli spłacisz całą pożyczoną kwotę w tym czasie, oddasz do banku dokładnie tyle, ile wzięłaś. Może to być zatem nawet najtańszy z wszystkich kredytów.

5. Rezerwowanie biletów lotniczych

Jeżeli chcesz zarezerwować bilet lotniczy przez Internet, prawdopodobnie będziesz potrzebowała właśnie karty kredytowej, żeby zapłacić za tę usługę. Za pomocą zwykłych kart płatniczych nie zawsze da się to zrobić. Owszem, czasami wystarczy tylko udostępnić na takiej karcie możliwość dokonania płatności i wówczas nie jest potrzebna karta kredytowa. Czasami jednak tylko za jej pośrednictwem można dokonać stosownego zakupu biletu. Jeśli więc często podróżujesz samolotem, może warto zastanowić się nad nabyciem karty kredytowej?

6. Korzystanie z różnych usług za granicą, np. wypożyczenie samochodu

W kraju karta kredytowa ma wiele zastosowań, ale szczególnie przydatna jest za granicą. Szybko i sprawnie załatwisz za jej pomocą wszelkie transakcje finansowe, takie jak np. wypożyczenie samochodu. Jest to opcja bardzo korzystna zwłaszcza wtedy, gdy na wakacje lecisz samolotem, a na miejscu chciałabyś zwiedzić okolice na własną rękę. Najprościej i najwygodniej jest w takiej sytuacji wypożyczyć samochód. Zapłacisz za niego natychmiast za pomocą karty kredytowej.

