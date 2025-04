Lepiej uważać, żeby nie dać sobie wcisnąć fałszywego banknotu. Jeśli nieopacznie przyjmiesz od kogoś fałszywe pieniądze, możesz mieć kłopot, ponieważ nie będziesz mogła ich już wydać, a też znaleźć osobę, która cię oszukała, może być niezwykle trudno...

Reklama

Jak rozpoznać fałszywe pieniądze?

Zobacz, jakimi metodami sprawdzisz, czy banknot jest prawdziwy, czy fałszywy!

Dotknij i sprawdź fakturę

Banknot, choć wydaje się płaskim papierem, w rzeczywistości takim nie jest. Ma on pewne uwypuklenia - służą one m.in. rozpoznawaniu nominałów przez osoby niewidome. Jeśli zatem nie masz pewności, czy banknot jest prawdziwy, zbadaj to dotykiem. W przypadku, gdy faktycznie ma całkiem płaską powierzchnię, możesz mieć pewność, że jest podrobiony.

Oglądaj banknot pod różnymi kątami

W zależności od kąta patrzenia ikony na banknocie powinny się zmieniać. Zwróć szczególnie uwagę na wizerunek króla. Znaki wodne lub dostosowanie odpowiedniego papieru fałszerze są w stanie podrobić, ale najtrudniej jest im sfałszować podobiznę władcy na banknocie.

Wizerunki królów na pieniądzach wykonane są z tysięcy pojedynczych, nakładających się na siebie kresek. Przez to w zależności od kąta patrzenia, jakaś część podobizny władcy pozostaje zacieniona. W przypadku podrobionych banknotów - podobizny zawsze są płaskie i nie pada na nie cień, niezależnie od kąta oglądania.

Zobacz, jak wygląda banknot pod światłem

Choć fałszerze próbują podrobić znaki wodne, nie zawsze im to wychodzi. Sprawdź zatem, czy na danym banknocie on widnieje oraz czy ma tzw. znak recto-verso (czyli prawa i lewa strona / przód i tył). Pod światłem powinien od łączyć się w jeden spójny obraz.

Nominały 100 i 200-złotowe inne niż pozostałe

Najwyższe nominały, te o wartości 100 i 200 zł są najcenniejsze, co oczywiste. Muszą mieć zatem dodatkowe zabezpieczenia. Ich podrobienie przynosi bowiem największą stratę dla gospodarki kraju. Są też z wiadomych względów najbardziej pożądanymi banknotami dla fałszerzy.

Z tych powodów oprócz wszelkich zabezpieczeń, jakie znajdują się na niższych nominałach, te banknoty posiadają także złotą folię oraz powinny "świecić", gdy potraktuje się je ultrafioletem.

Reklama

Zobacz też:

Mity na temat kobiet i pieniędzy

Skimming - kradzież z karty płatniczej

Jak poznać złodzieja?

Mądra Polka przed szkodą!