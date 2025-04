Każdy dzień w pracy wygląda podobnie. Wszędzie zalegają tony papierów, dokumentów, do tego jest głośno i niezbyt czysto. Dla każdej pedantki takie warunki pracy to istny koszmar. Jak radzić sobie z pracą w takich warunkach? Czy da się jakoś nauczyć pracować w chaosie? Lepszym sposobem jest opanowanie otoczenia, zanim ono opanuje ciebie!

Reklama

Co sprawia, że w pracy panuje wieczny chaos?

1. Głośne rozmowy współpracowników

Jeżeli masz pracę fizyczną i nie musisz bardzo skupiać się na wykonywanej czynności, luźne rozmowy z koleżankami na pewno nie zaszkodzą. Gorzej jest, jeśli potrzebujesz koncentracji do wykonania danego zadania, np. przygotowania planów sprzedażowych, zaplanowania projektu, sporządzenia ważnych dokumentów, obliczenia lub napisania czegoś. W takich przypadkach niezbędna jest absolutna cisza, aby móc zebrać myśli i wykonać pracę jak najlepiej i najszybciej to możliwe.

Zamiast denerwować się i tłumić narastający wewnątrz gniew, lepiej łagodnie, ale stanowczo poproś współpracowników, by ściszyli ton. Wiadomo, że czasem trzeba o coś zapytać kogoś, kto siedzi obok, jednak należy się starać, by zrobić to w miarę dyskretnie i załatwić sprawę na tyle szybko, by nie przeszkadzać pracującym kolegom.

2. Zagłuszająca myśli muzyka

Badania udowadniają, że słuchanie muzyki klasycznej bardzo dobrze wpływa na pracę mózgu, przez co działamy szybciej i efektywniej. Nie każdy jednak lubi taką muzykę, a niektórzy wręcz twierdzą, że każda muzyka przeszkadza im w pracy i najlepiej funkcjonują w absolutnej ciszy.

Jeśli w twojej firmie puszczona jest w tle melodia, która cię rozprasza, zawsze możesz pracować w słuchawkach i nastrajać się taką muzyką, jaka jest dla ciebie najbardziej odpowiednia. Jeśli natomiast to koleżanka z biurka obok słucha głośnej, przeszkadzającej ci w pracy muzyki, zaproponuj jej, by skorzystała ze słuchawek i ustawiła głośność w taki sposób, abyś ty nie musiała tego słuchać.

3. Sterty papierów na biurku

Naprawdę trudno jest zebrać myśli, jeśli wszystko wokół przyciąga uwagę i rozprasza. Na pewno masz wiele ważnych dokumentów do przejrzenia lub pilnych ro rozpatrzenia wniosków, ale jeśli akurat w danym momencie zajmujesz się jedną ze spraw, zrób wszystko, żeby skupić myśli tylko na niej, a nie na tym, co będziesz robiła później.

Nie myśl, że jeśli nie będziesz miała czegoś na wierzchu, zapomnisz o załatwieniu tego. Wystarczy zrobić sobie listę spraw, którymi musisz zająć się danego dnia i po kolei ją realizować. Wszystko, co jest już załatwione lub co będziesz załatwiać później, powinno być odłożone gdzieś na bok, po to, byś miała czyste biurko i dogodne warunki do pracy nad daną rzeczą, którą aktualnie się zajmujesz.

4. Zagracone pomieszczenia

W pracy w ogóle powinien panować porządek, nie tylko na biurku, ale też wokół niego. Biuro nie powinno wyglądać tak, jakbyście właśnie mieli zmieniać siedzibę. Wszelkie niepotrzebne przedmioty należy usunąć, nadliczbowe krzesła zanieść do magazynu, zużyte kartony wyrzucić. W czystym i schludnym miejscu pracuje się na pewno przyjemniej i łatwiej jest skupić myśli na pracy, a nie na uważaniu na wystające wszędzie kłopotliwe przedmioty.

5. Brak jasnych zasad

Teoretycznie wszystko jest w porządku - jest czysto, cicho i spokojnie. Tobie jednak bardzo trudno jest pracować. Dlaczego? Ponieważ nie wiesz, co tak naprawdę i kiedy powinnaś robić. Jest to bardzo kłopotliwa, a do tego stresująca sytuacja. Brak jasnych zasad w firmie niezwykle zaburza rytm pracy. Łapiesz się za coś, za chwilę masz polecenie robienia czegoś innego i już nie wiesz, czy dokończyć to, co zaczęłaś, czy zostawić i przejść do kolejnego zadania.

Jeśli taki obraz jest bliski twojej firmie, musisz koniecznie porozmawiać o tym z szefem. Wyjaśnij, że potrzebujesz zaplanować sobie odpowiednio czas w pracy i móc ustalić, ile zajmie ci każde zadanie. Chcesz być skrupulatnym pracownikiem, dlatego nie lubisz, kiedy masz kilka rozgrzebanych, niezałatwionych spraw i musisz lawirować między jedną czynnością a drugą.

6. Zaśmiecony komputer

Być może nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, o ile szybciej mogłabyś pracować, gdybyś miała porządek na komputerze, a przede wszystkim na monitorze. Przede wszystkim nie musiałabyś ciągle szukać plików i sprawdzać każdego folderu po kolei, ale miałabyś wszystko ładnie skatalogowane. Poza tym twój komputer pracowałby znacznie szybciej, jeśli nie byłby zaśmiecony mnóstwem nieużywanych i niepotrzebnych plików.

Reklama

Zobacz też:

Plotkowanie w pracy

Relacje z trudnymi współpracownikami

Sposoby na nadmiar pracy

Jak radzić sobie ze stresem?