W idealnej sytuacji są ci, którzy mają w pracy miłą atmosferę i przyjazne relacje z kolegami. Zdarza się jednak, że trafiamy do firmy, gdzie niekoniecznie pasujemy charakterami ze wszystkimi. Jak sobie z tym radzić? Musimy przecież działać razem. Jak porozumiewać się ze współpracownikami, z którymi trudno nam złapać dobry kontakt? Przeczytaj poniższe porady i naucz się, jak powinna wyglądać twoja postawa względem trudnych współpracowników.

1. Streszczaj pokrótce sprawę, której ma dotyczyć rozmowa

Nie zaczynaj rozmowy od środka, zwłaszcza z kimś, z kim trudno jest ci się porozumieć. Najpierw wprowadź go w temat. Musisz jednak zrobić to w sposób jak najbardziej rzeczowy, aby uwypuklić te rzeczy, które mają zostać naświetlone i które są najważniejsze dla sprawy. Możesz też zacząć od wstępu wprowadzającego, czyli powiedzieć, dlaczego w ogóle ta sprawa wymaga według ciebie omówienia, co skłoniło cię do podjęcia tego tematu. To bardzo ważne, żebyś przedstawił sedno sprawy. Zwłaszcza, jeżeli rozmówcą jest ktoś, kto nie zna cię na tyle, by rozumiał bez słów albo kto ma zupełnie inny od twojego sposób myślenia.

2. Używaj prostych i klarownych słów

Oczywiście jeżeli rozmowa toczy się między tobą a kimś z tego samego działu w firmie, możesz spokojnie używać słów branżowych. Zawsze jednak musisz mieć na uwadze to, by odbiorca tak samo jak ty rozumiał twój przekaz. Jeżeli będziesz mówiła niejasno lub specjalnie stosowała ironię albo sarkazm, którego rozmówca nie zrozumie, jedynie zwiększy się między wami niepotrzebne napięcie. Aby ułatwić nieco tę trudny kontakt, staraj się być profesjonalna i rzeczowa. Słownictwo powinno być zatem jasne, klarowne i celnie trafiające w temat.

3. Nie bój się mocnych i stanowczych określeń

Nie przesadzaj w żadną stronę. Nie stosuj słów przesadnie miłych - niezbyt lubiący cię rozmówca na pewno wyczuje fałsz. Nie bądź też arogancka czy nawet wulgarna. To jest zupełnie niedozwolone i powinnaś całkowicie wyeliminować tego typu słownictwo w kontaktach biznesowych, a najlepiej w ogóle. Musisz jednak zachować postawę na tyle stanowczą, by twoje słowa miały posłuch. Nie bój się zatem mocnych określeń. Jeżeli coś jest faktem, przedstaw to jako niezaprzeczalny fakt, a nie jako twoje zdanie na dany temat. Coś, z czym się nie dyskutuje, powiedz w słowach, które na ewentualną dyskusję nie pozwolą. Pamiętaj też o stosownej intonacji.

4. Nie stosuj mówienia zbyt kwiecistego, ugładzonego

Twój przekaz powinien być optymalnie krótki i zwięzły. Aby to osiągnąć, mów po prostu wszystko wprost. Nie stosuj na siłę zbyt grzecznego, ugładzonego słownictwa, nie mów też na około, jakby z boku tematu. Niech twoje zdania będą celne. Przemyśl też bardzo to, co chcesz osiągnąć i dobierz do tego odpowiednie treści. Staraj się też nie uogólniać, ale mówić o konkretach. Bardzo ważne jest także uświadomienie odbiorcy, jak ty widzisz daną rzecz. Niekoniecznie powinnaś narzucać tego samego myślenia komuś, dla kogo dana sprawa wygląda całkiem inaczej. Dla was liczy się jedynie dojście do jakiegoś wspólnego celu i w tym jednym musicie się zgodzić.

5. Unikaj zbędnych wtrętów

Pamiętaj o zachowaniu czystości języka. Jest to istotne nie tylko dlatego, że świadczy o twojej ogładzie językowej, lecz także sprawia, że przekaz staje się przejrzysty. Wtręty, których niestety często używamy nawet nieświadomie, zaburzają sens tego, co chcemy powiedzieć. Po pierwsze powodują, że mówisz dłużej i niekoniecznie o meritum, a po drugie stajesz się mniej przekonująca. Jeśli chcesz powiedzieć, że np. sytuacja na tynku poprawiła się, po prostu powiedz to dokładnie tak, a nie: "to prawda, że sytuacja na rynku poprawiła się".

Ten drugi przekaz jest o wiele słabszy. Czasami, żeby potwierdzić coś, do czego nie jesteśmy zupełnie przekonani, stosujemy takie potwierdzające wtręty. Odbiorca na pewno to wyłapie i nie będzie zbyt ufny do tego, co mówisz. Jeżeli przy tym jest kimś, z kim trudno ci się porozumieć, lepiej unikaj takich sformułowań, inaczej możecie w ogóle nie doprowadzić do zgodnego stanowiska.

