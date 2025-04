Ewidentnie nie jest dobrze. Ty chcesz w spokoju pracować, a twoja koleżanka z biurka obok nieustannie opowiada ci pikantne historyjki z życia waszych współpracowników. Jak sobie z tym radzić? Przeczytaj nasze porady, jak sobie radzić z takim problemem w pracy.



1. Stanowczo odmawiaj komentowania plotek

Jeżeli faktycznie bardzo nie lubisz żadnych plotek, daj to bardzo wyraźnie do zrozumienia twojej koleżance, która najwyraźniej nie widzi nic złego w plotkowaniu. Staraj się nigdy nie dać podejść i wciągać w plotki. Musisz być konsekwentna. Ponieważ uważasz, że plotki naprawdę w ogóle cię nie interesują, niech tak będzie zawsze, a nie tylko w niektórych przypadkach, bo wtedy możesz być postrzegana jako osoba zakłamana, która, owszem, lubi posłuchać u innych, ale udaje, że tak nie jest.



2. Mów wprost, że bycie plotkarą nie jest w twoim stylu

Niech twoja koleżanka plotkara nie znajduje u ciebie bratniej duszy. Nie myśl, że z grzeczności wypada czasem trochę poplotkować, żeby koleżance nie było przykro albo żeby cię lubiła. Absolutnie nie na tym rzecz polega. Musisz być asertywna. Nie dopuszczaj też do wysłuchiwania plotek na temat twoich innych bliskich koleżanek. Nawet jeśli nie będziesz komentowała tego, co mówi plotkara, ale wysłuchasz jej wywodów, może ona uznać, że się z nią zgadzasz i przekazywać innym wasze wspólne zdanie na temat jakiejś osoby, jakbyś rzeczywiście się z nią zgadzała, bo przecież nie zaprzeczałaś temu, co mówi ani nie dałaś do zrozumienia, że temat cię nie interesuje. A z takich plotek może powstać bardzo dużo zamieszania...

3. Bądź konsekwentna

Konsekwencja to podstawa w wielu życiowych sytuacjach. A twoja postawa do pewnych zachowań, takich jak np. plotki, powinna być stała. Koleżance, która bardzo lubi ploteczki, nie wystarczy powiedzieć raz, że ciebie takie rzeczy nie interesują. Nie odpuszczaj i nie myśl sobie, że dla spokoju wysłuchasz tego, co koleżanka ma do powiedzenia, zamiast dyskutować z nią po raz kolejny, żeby dała ci spokój. Przecież w końcu o to ci chodzi - żebyś miała spokój od plotek, więc jeśli koleżanka-plotkara się przy tym na ciebie obrazi, tym bardziej nie będzie ci zawracać głowy sprawami, które cię nie obchodzą i będziesz mogła pracować w ciszy.

4. Ogranicz do minimum rozmowy z koleżanką-plotkarą

W pracy masz przecież mnóstwo zadań, które są twoim priorytetem. Jeżeli zatem nie jesteś akurat na przerwie obiadowej, ale pracujesz przy biurku, nie zagaduj koleżanki na żaden temat, bo jeżeli złapiecie tylko kontakt wzrokowy, ona pewnie od razu będzie chciała przejść do opowiedzenia ci najnowszych zasłyszanych plotek. Żeby uniknąć niepotrzebnych scysji, odpuść sobie pytanie nieznośnej koleżanki nawet o drobne rzeczy. Osoby, które uwielbiają plotkowanie, ciągle szukają pretekstu do uzyskania nowych słuchaczy. Miej się na baczności i najlepiej ogranicz do minimum rozmowy z tego typu ludźmi.

5. Poproś o zmianę biurka

Ostatecznością w takiej sytuacji jest zmiana miejsca pracy. Nie chodzi o to, żebyś skarżyła szefowi na koleżankę-plotkarę. Wystarczy, że poprosisz o zmianę biurka, bo uważasz, że w obecnych warunkach twoja praca nie jest dostatecznie efektywna. Zadbaj przede wszystkim o swoje interesy i o wykonanie zadań, które należą do twoich obowiązków. Powiedz też koleżance, że na ewentualne plotki możesz sobie pozwolić w po pracy, a nie w jej trakcie.



