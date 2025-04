Stres zdarza się w każdej pracy, ale czy wysoki poziom stresu to normalna sprawa? Jak sobie radzić ze stresującą pracą? Szukać innej, czy raczej szukać sposobów na pokonanie stresu? Mamy dla was 6 praktycznych porad i podpowiedzi eksperta. Warto spróbować!



1. Znajdź przyczynę stresu i pilnuj odpoczynku

Stresujące sytuacje i czynniki zdażają się niemal w każdej pracy. Prędzej czy później zetkniemy się wpracy z czymś, co będzie wywoływało dyskomfort psychiczny. Najważniejsze to zacząć działać od razu, a nie czekać, aż wszystko samo minie. Niektóre problemy można rozwiązać samemu w bardzo prosty sposób, np. pilnując zrównoważonego czasu pracy, robiąc codzienne przerwy w porze lunchu.

2. Ćwiczenia fizyczne cię odstresują!

Musisz znaleźć czas na ćwiczenia fizyczne, bowiem ruch jest idealny do walki ze stresem. Nawet odrobina ruchu w postaci małego spaceru czy wyjście z autobusu przystanek wcześniej i spacerowanie do pracy, mogą zdziałać cuda. Ruch świetnie wpływa na mózg oraz ciało.

3. Nie bój się mówić nie

Nauczenie się asertywności i mówienia "nie" to bardzo ważna sprawa. Zarządzanie własną pracą może być trudne. Oczywiście należy być przy tym pracownikiem entuzjastycznie nastawionym, a nie przepełnionym negatywną energią. Zawsze i wszędzie zdarza się, że przychodzi moment obłożenia dużą liczbą obowiązków. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać wszystkich zadań na czas (czas nie jest z gumy, wiadomo), warto zmienić plan i przenieść ich realizację na inny dzień. Po prostu.

4. Nikt nie jest idealny

Twój pracodawca z pewnością nie oczekuje od ciebie tego, że będziesz doskonały w każdym calu. Czasami jednak presja bycia najlepszym i najbardziej efektywnym powoduje chroniczny stres. Często zdarza się, że pomimo ciężkiej pracy, nie udaje się perfekcyjnie wykonać wszystkich powierzonych zadań. Zbyt wygórowane ambicje mogą powodować napięcie. Dlatego lepiej nie odbierać drobnych niepowodzeń w kategorii osobistej porażki – podpowiada Małgorzata Majewska.

5. Kiedy zmienić pracę?

Jeśli czynników wywołujących stres jest dużo – warto spisać je w formie listy. To najlepsza metoda do zdiagnozowania, a następnie zminimalizowania przyczyn zmęczenia psychicznego. W przypadku, gdy elementów wywołujących zmęczenie jest zbyt dużo, prawdopodobnie nadszedł czas, by poszukać innego zajęcia, dostosowanego do stylu pracy i temperamentu.

Jeśli przyczyny stresu leżą gdzieś głęboko i wywołuje je np. całkowity brak porozumienia z przełożonym lub długotrwałym obciążeniem zbyt dużą pracą - warto rozważyć zmianę pracy. Zwłaszcza wtedy, gdy nie ma widoków, że sytuacja ulegnie zmianie. Podczas poszukiwania nowej pracy, należy pamiętać przede wszystkim o tym, co najbardziej cię stresowało w poprzednim miejscu pracy. Zbadaj kulturę pracy organizacji, którą jesteś zainteresowany i na tej podstawie ustal oraz zweryfikuj swoje oczekiwania wobec potencjalnego pracodawcy – podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

6. Mów o swoich obawach, nie duś wszystkiego w sobie

Zbyt długie skrywanie napięć nie jest rozwiązaniem długoterminowym i nieuchronnie prowadzi do eskalacji. Aby uniknąć wybuchu, warto porozmawiać z przyjacielem lub zaufanym współpracownikiem, któremu można powierzyć swoje obawy. Ale wybierz takiego powiernika bardzo rozważnie.

Na podstawie materiałów prasowych monsterpolska.pl