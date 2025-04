Pierwsze źródło informacji o opiekunkach – rodzina i znajomi

Pierwszym podstawowym źródłem informacji o opiekunce do dzieci, powinna być rodzina lub znajomi. Jeżeli masz trochę szczęścia, to Twoje poszukiwania szybko się zakończą w kręgu rodzinnym lub przyjaciół. Takie rozwiązanie jest najszybsze, najpewniejsze, a czasami nawet najtańsze. Jednakże najważniejszym aspektem rozwiązania jest to, iż jest to rozwiązanie najbardziej naturalne.

Członek rodziny wychowuje się wśród rodziny. Są to przecież ludzie, których znasz, z którymi się spotykasz i wiesz czego się możesz po nich spodziewać. Znasz ich kulturę, światopogląd, wyznanie i inne cechy osobowości, które u nieznanej opiekunki możesz poznać dopiero po dłuższym okresie współpracy.

Jeżeli nie możesz znaleźć opiekunki wśród najbliższego kręgu, poszukaj trochę dalej. Warto zapytać znajomych, przyjaciół. Może oni będą mogli polecić sprawdzoną osobę. Pamiętaj, iż osoba z polecenia jest zwykle bardziej godna zaufania, niż ktoś zupełnie obcy. Znajomi są doskonałym, a w dodatkowo darmowym źródłem rekomendacji.

Rozglądaj się szczególnie wśród tych znajomych, których dziecko idzie właśnie do przedszkola lub do zerówki i niania po prostu przestaje im być potrzebna.

Jeżeli i ten sposób zawiedzie, możesz poszukać na pobliskich placach zabaw, za pomocą innych środków masowego przekazu. Ogłoszenia w prasie, telegazecie, Internecie lub nawet w agencji świadczące usługi w poszukiwaniu opiekunek do dzieci.

Szukaj opiekunek na pobliskich placach zabaw

Jeśli nie udało się znaleźć niani wśród rodziny i znajomych warto pokręć się po pobliskich placach zabaw. Wybierz się więc na spacer z dzieckiem i przy okazji poszukaj niani. Przecież przy piaskownicy, większość pań przebywających tam w ciągu dnia to opiekunki. Może któraś z nich właśnie odchodzi z pracy, bo jej podopieczny idzie do przedszkola. Jeśli nie, może mieć koleżankę, która szuka pracy.

Daj ogłoszenie w okolicy, że szukasz opiekunki

Kolejnym sposobem jest wywieszenie ogłoszeń w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania najlepiej gdzieś, gdzie będzie je oglądać wiele osób (np. w sklepie, na przystanku autobusowym, na poczcie). Dzięki temu może uda ci się znaleźć opiekunkę z Twojej okolicy.

Możesz też dać ogłoszenie w lokalnej prasie. Przede wszystkim dobrze sformułuj anons. Powinna być w nim informacja o wymiarze pracy, lokalizacji i wieku dziecka. Jeżeli do tego dochodzą jakieś inne oczekiwania (np. chcemy, by opiekunka zamieszkała u nas) - warto też o tym napisać.

Możesz też sama szukać ogłoszeń niań w lokalnych gazetach.

Poszukiwanie opiekunki przez Internet

Niani możesz poszukać również przez Internet. W tym wypadku możesz skorzystać ze specjalnych portali kontaktujących nianie i rodziców, np. www.niania.pl, www.nianie.org albo z darmowych ogłoszeń, np. na gumtree.pl. lub poszukać jej również w naszym serwisie.

Poszukiwanie opiekunki przez agencję

Szukanie niani przez agencję to sposób najdroższy (w zależności od indywidualnych ustaleń za znalezienie niani płaci się 600-1000 PLN), ale i najbezpieczniejszy.

W dobrych agencjach nianie są prześwietlane na wszystkie strony, wypełniają testy, dostarczają zaświadczenia o stanie zdrowia. W niektórych przechodzą także kurs pierwszej pomocy.

Wystarczy, że udasz się do jednej z agencji, wypełnisz formularz - opisując swoje wymagania, a później tylko będziesz czekać na odpowiednie kandydatki.

Jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie opiekunki w taki sposób, musisz zapłacić agencji jednorazowa prowizję, ale po 3 miesiącach będzie można wznowić rekrutację, jeśli zatrudniona niania nie spełni Twoich oczekiwań.