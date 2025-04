Zapotrzebowanie na opiekunów medycznych wciąż rośnie nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Mają oni ogromny wpływ na zapewnienie komfortu życia ludziom objętych opieką. Zawód ten jest przyszłościowy i ciągle się rozwija.

Spis treści:

Zawód opiekuna medycznego jest nowym zawodem w świecie medycyny. By nim zostać, należy kształcić się w szkołach policealnych. Opiekun medyczny w profesjonalny sposób zajmuje się pomocą chorej osobie poprzez zaspokajanie jej podstawowych potrzeb. Musi umieć rozpoznawać problemy chorego. Pacjentami są osoby w różnym wieku, ale przeważnie są to osoby starsze. Ponadto opiekun medyczny pomaga personelowi szpitala podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

Osoba, która ubiega się o pracę opiekuna medycznego, musi posiadać szereg cech, które dostosowane są do tego zawodu:

empatyczność,

umiejętność pracy w zespole,

praca pod presją czasu,

dobra zdolność komunikacyjna,

dojrzałość emocjonalna,

odporność na trudne sytuacje i stres,

cierpliwość i wytrwałość,

życzliwość,

spostrzegawczość,

gotowość do niesienia pomocy,

dyspozycyjność,

uczciwość,

dyskrecja.

Miesięczne wynagrodzenia opiekuna medycznego szacuje się na około 2 380 złotych brutto. Jednak zarobki mogą się wahać również między 2 210 złotych, a 2 900 złotych. Czyli reasumując:

najniższe wynagrodzenie – poniżej 2 210 złotych ,

, średnie wynagrodzenie – 2 380 złotych ,

, najwyższe wynagrodzenie – powyżej 2 900 złotych.

Osoby wykonujące ten zawód poszukiwane są również za granicą, więc warto kształcić się w tym kierunku, jeśli chciałoby się zostać opiekunem medycznym, gdyż praca za granicą daje większe możliwości i zarobki.

Praca opiekuna medycznego jest szczególnie ważna, gdyż odgrywa ona ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Głównymi jego obowiązkami są:

wykonywanie zabiegów higienicznych,

rozpoznawanie problemów osób chorych i niesamodzielnych,

współpraca z pielęgniarką,

nawiązywanie kontaktów międzyludzkich z osobami chorymi i niesamodzielnymi,

konserwacja oraz dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych do wykonywania zabiegów.

Opiekun medyczny ma również za zadanie dbać o czynności pielęgnacyjne, tzn. o te, które oddziałują bezpośrednio na ciało pacjenta. Może to być odżywianie, higiena, poruszanie się. Osoba wykonująca tę pracę ma wpływ na osoby objęte opieką i poprzez swoją pomoc, u pacjentów zwiększa się samodzielność oraz komfort życia. Opiekun medyczny cechować się musi zaufaniem publicznym, by pacjenci mogli z nim współpracować.

Podopiecznym opiekuna medycznego jest osoba, która niezdolna jest do samoopieki, którego bezpieczeństwo należy właśnie do opiekuna. Wymagane są od niego odpowiednie kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych.

Natomiast gminne ośrodki zdrowia ustaliły, że zakres czynności usług opiekuńczych nie odnosi się do jakości i kwalifikacji opiekuna. Jednakże opiekun medyczny, który ma za zadanie opiekować się pacjentami w szpitalach, w domach pomocy społecznej, czy w hospicjach, musi być przeszkolony oraz musi skończyć odpowiednią szkołę.

Opiekun medyczny pracować może samodzielnie, w domu lub może wspierać pielęgniarki. Ponadto znajdzie się dla niego miejsce w:

ośrodkach rehabilitacyjnych,

domach pomocy społecznej,

prywatnych klinikach,

hospicjach,

sanatoriach,

szpitalach,

niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej.

Zawód ten niesie również za sobą pewne zagrożenia, szczególnie na płaszczyźnie emocjonalnej. Pomoc drugiemu człowiekowi bywa wyczerpująca i wymagająca.

