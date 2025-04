Jakie są nowe przepisy dotyczące elastycznego czasu pracy?



Przepisy normujące elastyczny czas pracy, które obowiązują od sierpnia 2013 r., wprowadziły do Kodeksu pracy dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Przypomnijmy, że zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy wprowadziła ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych - Dz.U. z 8 sierpnia 2013 poz. 896.

Zdaniem ustawodawcy te nowe regulacje są korzystne zarówno dla pracowników jak i pracodawców, gdyż pozwalają na lepsze dopasowanie czasu pracy pracowników do wielkości zamówień czy też liczby realizowanych zleceń.

Dłuższe okresy rozliczeniowe

Jedną z zasadniczych zmian, które mają konsekwencje dla pracowników i pracodawców, jest wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego, który może wynosić obecnie maksymalnie 12 miesięcy (wcześniej były to 4 miesiące).

A zatem w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Wprowadzenia dłuższego okresu rozliczeniowego pracodawca nie może jednak dokonać samowolnie, może to zrobić jedynie za zgodą pracowników. Pracodawca chcąc skorzystać z takiej możliwość musi uzyskać zgodę związków zawodowych.

Natomiast w przypadku, gdy w firmie nie funkcjonują związki zawodowe, wówczas musi uzyskać zgodę od przedstawicieli pracowników. Cały proceder odbywa się więc w drodze porozumienia pracowników z pracodawcą.

Ruchomy czas pracy

Nowelizacja wprowadziła do Kodeksu pracy również przepisy dotyczące ruchomego czasu pracy. W związku ze zmianami ruchomy czas pracy w firmie może być stosowany na dwa sposoby.

W pierwszym przypadku, rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.

W drugim, w rozkładzie czasu pracy można przewidzieć przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Ruchomy czas pracy może być wprowadzony u danego pracodawcy w podobny sposób jak przy wydłużaniu okresu rozliczeniowego, czyli warianty ruchomego czasu pracy powinny zostać ustalone w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u pracodawcy nie działają związki – w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników.

Może zostać wprowadzony również na pisemny wniosek zainteresowanego pracownika.

Stosowanie ruchomego czasu pracy nie może jednak naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego.

W związku z tym pracownik nadal ma prawo do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku w ciągu doby oraz do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu tygodnia.

Autor: Adam Kuchta

