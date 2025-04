Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej dwudziestu pracowników, mają obowiązek wprowadzić regulamin wynagradzania.

Niezbędnym elementem każdego regulaminu wynagradzania są natomiast postanowienia określające warunki wynagradzania za pracę.

Reklama

Utworzenie regulaminu wynagradzania

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek, zgodnie z którym każdy pracodawca zatrudniający w firmie co najmniej dwudziestu pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, musi ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Przy ustalaniu liczby pracowników zatrudnionych w firmie bierze się pod uwagę wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.

Nie uwzględnia się jednak osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.

Pracodawca powinien wprowadzić regulamin wynagradzania, mimo objęcia pracowników układem zbiorowym pracy, w sytuacji gdy układ ten określa zasady wynagradzania i przyznawania pracownikom innych świadczeń związanych z pracą tylko w sposób ogólny oraz określona grupa pracowników nie została objęta tym układem.

Warunki wynagradzania pracowników

Elementem koniecznym regulaminu wynagradzania są postanowienia określające warunki wynagradzania za pracę. W regulaminie wynagradzania, oprócz ustalenia warunków wynagradzania pracowników, pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

Do postanowień regulaminu ustalających warunki wynagradzania, zaliczyć należy wszelkie postanowienia odnoszące się do:

systemu wynagradzania stosowanego u danego pracodawcy (np. czasowy, akordowy, prowizyjny),

składników wynagrodzenia i ich wysokości,

zasad przyznawania nagród i premii,

dodatków do wynagrodzenia (np. dodatek za staż pracy)

wynagrodzenia za czas przestoju.

Tryb wprowadzania regulaminu wynagradzania zakłada, że regulamin ustala pracodawca, a jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagrodzenia.

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Natomiast zmiany do regulaminu wprowadza się w tym samym trybie co sam regulamin, a więc w przypadku gdy działają organizacje związkowe, treść zmian wymaga uzgodnienia również ze związkami.

Autor: Adam Kuchta

Reklama

Dowiedz się więcej o wynagrodzeniach:

Wynagrodzenie za przestój w pracy

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Termin wypłaty wynagrodzenia