Potrącenia z wynagrodzenia pracownika (alimenty, itd.)

Alimenty, zaległości w spłacie kredytu bankowego, składki na ubezpieczenie NW, nierozliczona zaliczka pobrana na delegację to tylko niektóre z przykładów potraceń z wynagrodzenia, jakich może dokonać pracodawca.

Kiedy i dlaczego otrzymamy wynagrodzenie w niższej wysokości?

Co do zasady pracodawca dokonuje potrąceń wierzytelności, które przysługują wobec pracownika osobom trzecim. Potrącenia dzielimy na dwie grupy: obligatoryjne i fakultatywne.

Reklama

Potrącenia obligatoryjne

Art. 87 ustawy – Kodeks pracy wskazuje zamknięty katalog potrąceń, jakich należy dokonać bez zgody pracownika. Taki sposób ich dokonania potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 11 czerwca1980 r., (I PR 43/80).

Należą do nich:

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (do wysokości 3/5 wynagrodzenia),

(do wysokości 3/5 wynagrodzenia), sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (do wysokości ½ wynagrodzenia),

finansowe kary porządkowe (do wysokości 1/10 wynagrodzenia pozostałego po wcześniejszych potrąceniach).

Łączne potrącenia niealimentacyjne i zaliczki pieniężne nie mogą przekroczyć 1/2 wynagrodzenia, a razem z potrąceniami alimentacyjnymi 3/5 wynagrodzenia. Potrąceń dokonuje się we wskazanej kolejności.

Roszczenia alimentacyjne mają więc pierwszeństwo.

Potrącenia dobrowolne

Potracenia dokonywane za zgodą pracownika określa art. 91 Kodeksu pracy. Zgoda powinna zostać udzielona w formie pisemnej. Nie ma możliwości udzielenia zgody blankietowej, „in blanco”.

Co potwierdza wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2005 r., (sygn. akt I OSK 461/05).

Należą do nich m.in.:

roszczenie banku z tytułu udzielonej pożyczki lub kredytu,

składki z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW),

składki na rzecz kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP),

składki z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).

Kwota wolna od potrąceń

Kodeks pracy przewiduje także kwotę, która musi pozostać pracownikowi po dokonaniu potrąceń.

Jest to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych (w 2014 roku 1237,20 zł) - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu porządkowych kar pieniężnych.

Warto podkreślić, że wobec pracownika zatrudnionego na pół etatu, kwotę wolną oblicza się proporcjonalnie. Stanowi ją więc ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Autor: Aleksandra Pajewska

Reklama

Dowiedz się więcej o wynagrodzeniach:

Wynagrodzenie ze przestój w pracy

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Termin wypłaty wynagrodzenia