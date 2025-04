Zasady wypłacania wynagrodzeń

Wynagrodzenie jest koniecznym elementem stosunku pracy, którego pracownik nie może się zrzec.

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia stałego terminu wypłaty wynagrodzenia, zaś w przypadku, gdy zatrudnia więcej niż 20 pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, który ustalałby warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, pracodawca zobowiązany jest do ustalenia warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Ustalając regulamin wynagradzania, pracodawca musi mieć na uwadze, iż wynagrodzenie to powinno być ustalone tak, aby odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu.

Wynagrodzenie powinno uwzględniać również ilość i jakość świadczonej pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy.

Według obowiązujących przepisów, wynagrodzenie jest świadczeniem okresowym, wypłacanym w stałym i ustalonym z góry terminie.

Przyjętym przez polski Kodeks pracy okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca kalendarzowego, co oznacza, że pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie pracownikowi co najmniej raz w miesiącu.

Zgodnie z art. 85 kodeksu pracy, wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wypłaty wynagrodzenia należy dokonać w dniu poprzedzającym.

Konsekwencje niedotrzymania przez pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzenia

W przypadku niedotrzymania przez pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę, mamy do czynienia z opóźnieniem w spełnieniu świadczenia.

W konsekwencji, pracownik może domagać się naliczenia i wypłacenia odsetek z tytułu opóźnienia w wypłaceniu wynagrodzenia za pracę. Podstawą do obliczenia wysokości odsetek jest wynagrodzenie pracownika w kwocie brutto.

Autor: Agnieszka Fryc

