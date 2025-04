Święta i długie weekendy to dobra okazja, by zyskać więcej wolnego. Wystarczy wziąć jeden lub dwa dni urlopu przed lub po świątecznym dniu, by wypoczywać dłużej. Przeanalizowaliśmy kalendarz dni wolnych w 2019 roku, by sprawdzić, kiedy wpadają poszczególne święta oraz okazje do przedłużonych weekendów. Po odpowiednim zaplanowaniu, możemy mieć aż 31 dni wolnego. W 2019 roku nie zabraknie do tego okazji. Warto z nich skorzystać i już teraz zaplanować wyjazdy.

Kiedy wypadają święta w 2019 roku?

Zanim zaczniemy planować długie weekend, sprawdźmy na ile dni ustawowo wolnych możemy liczyć w nowym roku. Rok 2019 nie jest rokiem przestępnym, co oznacza, że ma 365 dni. Czeka nad 251 dni pracy oraz 114 dni wolnych od pracy (weekendów i świąt).

Lista świąt w 2019 roku przedstawia się następująco:

1 stycznia - Nowy Rok - wtorek

6 stycznia - Święto Trzech Króli - niedziela

21 kwietnia - Wielkanoc - niedziela

22 kwietnia - Drugi dzień świąt wielkanocnych - poniedziałek

1 maja - Święto Pracy - środa

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja - piątek

9 czerwca - Zielone Świątki - niedziela

20 czerwca - Boże Ciało - czwartek

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - czwartek

1 listopada - Wszystkich Świętych - piątek

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - poniedziałek

25 grudnia - Boże Narodzenie - środa

26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia - czwartek

Jak widać, żadne ze świąt nie wypada w sobotę. Oznacza to, że pracodawcy nie muszą przyznawać swoim pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Przypomnijmy, że inaczej jest w przypadku niedziele. Kiedy święto przypada na ten dzień, nie ma obowiązku wyznaczenia wolnego w innym terminie.

Długie weekendy 2019 - kiedy zaplanować urlop?

Wiemy już, w jakie dni wypadają święta w 2019 roku. Sprawdźmy teraz, jak najlepiej zaplanować urlop, aby zyskać jak najwięcej wolnego. Jeśli dopracujemy kalendarz urlopowy, to czeka nas aż 8 wolnych weekendów, czyli o 1 więcej niż w poprzednim roku.

5 pomysłów na relaks w weekend

Kiedy wypadają długie weekendy w 2019 roku?

Grudzień/styczeń

Pierwsza okazja do przedłużenia wolnego będzie już na przełomie grudnia i stycznia 2018/2019. Biorąc zaledwie 1 dzień urlopu, można będzie wypoczywać aż 4 dni. 29 i 30 grudnia to weekend. 1 stycznia - Nowy Rok, który jest ustawowo wolny. Oznacza to, że planując urlop na 31 grudnia, czyli Sylwestra, można pozwolić sobie na dłuższe świętowanie.

Kwiecień

Kolejny długi weekend wypada dopiero w kwietniu przy okazji Świąt Wielkanocnych, które w tym roku będą 21-22 kwietnia (niedziela i poniedziałek). Wolna jest oczywiście również sobota, 20 kwietnia, co daje aż 3 dni wolnego. Spragnieni dłuższego świętowania, mogą pomyśleć również o urlopie na piątek, 19 kwietnia, oraz wtorek, 23 kwietnia. Takie rozwiązanie da aż 5 dni wolnych od pracy.

Maj

Polacy uwielbiają majówkę głównie ze względu na możliwość spędzenia czasu z najbliższymi na wspólnym grillowaniu. W 2019 roku wystarczy wziąć 1 dzień urlopu, by majowy wypoczynek trwał aż 5 dni. 1 maja (Święto Pracy) wypada w środę, a 3 (Święto Konstytucji) - w piątek. 4 i 5 maja to weekend. Zatem planując urlop na wtorek, 30 kwietnia, oraz czwartek, 2 maja, zyskujemy przedłużoną majówkę.

7 najlepszych pomysłów na majówkę w Polsce

Czerwiec

Następna okazja do dłuższego wolnego już w kolejny miesiącu po majówce. Czerwcówka, jak bywa nazywany długi weekend czerwcowy, wypada z okazji Bożego Ciała. Święto wypada 20 czerwca w czwartek. Planując zaledwie 1 dzień urlopu, można cieszyć aż 4 dniami wolnymi od 20 do 23 czerwca.

Sierpień

15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wypada w czwartek. Planując dzień wolny na piątek, 16 sierpnia, można wypoczywać aż 4 dni.

Listopad

W listopadzie 2019 roku czekają nas aż dwa długie weekendy. Pierwszy będzie już na początku miesiąca. 1 listopada (Wszystkich Świętych) w tym roku wypada w piątek, co oznacza, że - w połączeniu z weekendem - szykują się 3 dni wolnego. Kolejna okazja, by przedłużyć sobie weekend już 11 listopada (Święto Niepodległości), który wypada w poniedziałek. W połączeniu z wolną sobotą i niedzielą, czekają nas kolejne 3 dni wypoczynku.

Grudzień

Boże Narodzenie w 2019 roku wypada w środę, 25 grudnia, a pierwszy dzień świąt w czwartek, 26 grudnia. Jeśli uda się zaplanować 1 dzień urlopu na piątek, 27 grudnia, można cieszyć się świętami aż do niedzieli, 29 grudnia, czyli przez 5 dni.

