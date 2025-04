2 z 7

żurawie w Borach Tucholskich

Bory Tucholskie

Ich atut to przyroda, spokój, czyste powietrze i piękne krajobrazy. Bory Tucholskie to drugi pod względem wielkości po Puszczy Białowieskiej las w Polsce, rośnie on na piaszczystych wyżynach w dorzeczu Brdy i Wdy. Można tu odpocząć na wiele sposobów - na rowerze, w kajaku lub wędrując leśnymi szlakami. Do zobaczenia jest wiele: Park Narodowy Borów Tucholskich (znajdują się tutaj punkty widokowe, z których rozpościera się widok na okolicę - głównie lasy i tamtejsze zbiorniki wodne), Jezioro Charzykowskie i krzyżacka warownia w Człuchowie czy też malownicze, otoczone lasami jezioro Wdzydze, zwane Kaszubskim Morzem. Nie można także pominąć Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi czy najstarszego w Polsce skansenu we Wdzydzach.

Bory Tucholskie to także jeziora i rzeki ukryte w gęstwinie drzew. Brda - zwana Królową Borowiackich Rzek i Wda, zwana Czarną Wodą, tworzą popularne szlaki kajakowe, zaliczane do najpiękniejszych w kraju.

Informacje praktyczne

Noclegi - agroturystyka, domki kempingowe, pensjonaty. Najlepsze miejsca: Swornegacie, Bielska Struga, Charzykowy, od 30 zł.