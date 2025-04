Zostań weekendowym odkrywcą

Jeśli nie masz pomysłu na spędzenie weekendu, masz za do ochotę na odrobinę urozmaicenia, a do tego posiadasz żyłkę odkrywcy, wyrusz na wyprawę w poszukiwaniu perełek w twojej okolicy. Niezbędne narzędzia: Internet, mapa, samochód i entuzjazm na drogę.

Reklama

fot. Fotolia



Bądź weekendowym odkrywcą

Nadchodzi weekend, a ty znowu zastanawiasz się, co będziesz robić? Zbrzydło ci już zabijanie czasu w galeriach handlowych? Kochasz podróże, a nie stać cię na zbyt częste wyprawy w dalekie kraje? Jeśli na wszystkie powyższe pytania odpowiedź brzmi „tak”, mamy dla ciebie propozycję, która nie wymaga wielkich nakładów finansowych, a gwarantuje frajdę, jakiej nie zapewni siedzenie przed telewizorem, ani przeczesywanie sklepów. Zabaw się w weekendowego odkrywcę!

fot. Fotolia



Cudze chwalicie, swego nie znacie

Często planując wypoczynek sięgamy wzrokiem na najdalsze miejsca na mapie świata. Lubimy poznawać nowe kultury i zachwycać się egzotycznymi krajobrazami. Jednak nasz wybór kierunków, wakacyjnych i niewakacyjnych destynacji, często można opisać jednym zdaniem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Tymczasem miejsce naszego zamieszkania może stanowić dobrą bazę wypadową do weekendowych wyjazdów. Okoliczne miejscowości i wsie zwykle znamy tylko pobieżnie, chyba że zamieszkują je nasi krewni lub z innych powodów, musieliśmy w nich bywać. Jeśli lubimy odkrywać historyczne i kulturowe zagadki, warto podjąć się weekendowej eksploracji regionu, w którym mieszkamy.

Ruiny, kościółki, skanseny

Najprostszą metodą wyszukiwania informacji o okolicznych miejscowościach jest oczywiście Internet. Żyjemy w czasach, w których swoje strony internetowe posiadają nawet niewielkie miejscowości. Tam, znajdziemy informacje o ewentualnych atrakcjach turystycznych i miejscach rozrywki w okolicy. Jeśli nasze preferencje skupiają się na przykład wokół poszukiwaniu ruin zamków, pałaców czy skansenów, warto przejrzeć fora internetowe o takiej tematyce. Tam użytkownicy często wymieniają się informacjami, gdzie warto pojechać i podają sobie wskazówki dojazdu. Zwiedzanie ruin czy muzeów to doskonała lekcja historii w terenie, zarówno dla małych, jak i dużych weekendowych odkrywców. Mniejsze miejscowości często mogą poszczycić się prawdziwymi perełkami architektonicznymi. Prym wiodą urokliwe kościółki, często bogate w bezcenne dzieła sztuki sakralnej.

Gospodarstwa agroturystyczne

Jeśli mamy ochotę oderwać się od miejskiego zgiełku i lubimy uciec od cywilizacji, dobrym pomysłem jest wyjazd na weekend do gospodarstwa agroturystycznego. Mimo tego, że boom na ten typ turystyki już minął, pozostawił po sobie ślad w krajobrazie polskiej wsi. Tego typu wypoczynek możemy zafundować sobie bez potrzeby wielogodzinnej podróży, na pewno znajdziemy takie gospodarstwo w promieniu 20 km od naszego miasta.

fot. Fotolia

Weekend na wsi

Jakie są zalety spędzenia weekendu na wsi? Nieocenione! Szczególnie dla dzieci, które myślą, że mleko bierze się z supermarketu, a jeśli nawet wiedzą, że mleko daje krowa, to najpewniej w najlepszym przypadku krowę widziały w wyłącznie telewizji. Obecność zwierząt domowych oraz pokazanie dzieciom, jak wygląda życie na wsi, będzie miało dla naszych pociech bezcenną wartość edukacyjną, a i nam przyniesie wiele radości. Ponadto tego typu gospodarstwa stają się coraz bardziej profesjonalną bazą turystyczną, oferującą wypoczynek tematyczny, np. możemy pojechać na rancho, na ryby lub na żagle. Organizowane są również pobyty świąteczne, sylwestrowe czy nawet zimowiska dla dzieci i młodzieży. Na taki wyjazd warto zabrać również rowery lub wypożyczyć je od miejscowych. Przemierzanie rowerem wsi czy lasów nie może się równać z miejską jazdą po ścieżce rowerowej.

Reklama

Leśne wędrówki

Weekendowa wyprawa w nieznane, nawet to całkiem bliskie, to wspaniały pomysł na relaks i dobrą zabawę dla całej rodziny. Jeśli jednak nie mamy możliwości wyjechać na cały weekend, wybierzmy się chociaż na spacer do pobliskiego lasu.