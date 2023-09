Witamina E na twarz: sekret gładkiej i promiennej skóry. Jak stosować, żeby zobaczyć efekty?

fot. Adobe Stock, Liubov Levytska

Witamina E stosowana na twarz skutecznie walczy z oznakami starzenia. Nie bez powodu nazywana jest witaminą młodości — należy do nieenzymatycznych antyoksydantów, co w praktyce oznacza, że neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników i przeciwdziała powstawaniu nowych. Z jej dobroci może skorzystać każdy – przeznaczona jest zarówno do pielęgnacji skóry młodej, jak i dojrzałej.

Jak działa witamina E na twarz, jak ją stosować i gdzie kupić?

Spis treści:

Witamina E przenika w głębsze warstwy skóry, dzięki czemu zapobiega niszczeniu białek, lipidów i DNA. Ma silne działanie nawilżające (zapobiega utracie wody z naskórka), wygładzające i ujędrniające.

Pierwsze efekty zauważysz już po 2 tygodniach regularnego stosowania.

Witamina E na twarz – efekty:

neutralizuje wolne rodniki;

wygładza, uelastycznia i ujędrnia;

minimalizuje widoczność zmarszczek;

poprawia ukrwienie skóry;

rozjaśnia i rozświetla;

przyspiesza procesy regeneracyjne;

wyrównuje koloryt;

łagodzi stany zapalne;

wzmacnia naczynia krwionośne;

chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Witamina E nadaje się do każdego rodzaju skóry, ale przede wszystkim polecana jest skórze dojrzałej, wrażliwej (tokoferole i tokotrienole w niej zawarte nie powodują podrażnień — witamina E jest powszechnie wykorzystywana w maściach dla osób z atopowym zapaleniem skóry), suchej i naczynkowej. Kosmetyki z witaminą E mogą również stosować kobiety w ciąży.

Witamina E jest częstym składnikiem kosmetyków nawilżających i przeciwstarzeniowych. Znajdziesz ją w serach, kremach, tonikach i maseczkach. Kosmetyki z dodatkiem witaminy E możesz stosować codziennie – na dzień i na noc. Nie wykazują negatywnego działania w kontakcie ze słońcem. Zwracaj jednak uwagę na stężenie – aby uzyskać najlepsze efekty, powinny zawierać jej 1,5-3 %.

Witamina E dostępna jest również w aptece w formie olejku, maści lub w kapsułkach (możesz je również łykać). Bardzo często występuje w połączeniu z witaminą A.

Witamina E na twarz w kroplach

Płynna witamina E ma lepką, gęstą konsystencję, dlatego najlepiej aplikować ją na noc. Zacznij od spryskania twarzy tonikiem lub hydrolatem. Następnie nałóż kilka kropli witaminy E na dłoń i wmasuj w skórę okrężnymi ruchami. Witaminę E w kroplach możesz połączyć z ulubionym olejkiem, dodać do kremu do twarzy, kremu pod oczy lub maseczki, aby wzmocnić ich działanie.

Maść z witaminą E

Maść z witaminą E z apteki nakładaj bezpośrednio na czystą, osuszoną skórę. Świetnie sprawdzi się też jako krem pod oczy lub odżywczy balsam do ust.

Aby zwiększyć ochronę przed wolnymi rodnikami, witaminę E warto łączyć z innymi przeciwutleniaczami np. z witaminą C. Można również ją stosować podczas kuracji retinolem i z kwasami AHA.

Czystą witaminę E na twarz w kroplach kupisz w aptekach lub drogeriach internetowych (ok. 30 zł za 10 ml). Sprzedawana jest w ciemnej, szklanej butelce z pipetą. Wybieraj produkty najwyższej jakości, bez dodatków.

Artykuł pierwotnie opublikowany 11.08.2021

