Możesz zapomnieć o godzinach spędzonych przed lustrem i widocznych niedoskonałościach na twarzy. Żeby mieć piękną i gładką cerę, wystarczy jedno - dobry podkład.

Taki kosmetyk rozświetli skórę, wyrówna jej koloryt, zamaskuje przebarwienia, blizny, pryszcze i wszystko, czym nie chcesz się chwalić światu :-) Będziesz wyglądała świeżo i naturalnie. Sekret makijażu tkwi w tym, aby był on niewidoczny. Dlatego zadbaj o to, żeby znaleźć dobry podkład i pamiętaj, że wcale nie musi on być drogi.

Spis treści:

Fluid korygujący o przedłużonej trwałości DERMABLEND Vichy, cena, ok. 85 zł

Obietnica: kryjąca konsystencja, która zapewnia świeżość i idealną cerę przez 12 godzin.

Opinia: działa jak podkład i korektor. Radzi sobie z widocznymi naczynkami i bliznami. Pokrywa wszelkie niedoskonałości.

Matujący podkład Toleriane Teint La Roche-Posay, cena, ok. 90 zł

Obietnica: do skóry wrażliwej, zapobiega podrażnieniom i nie zatyka porów.

Opinia: kryje, matuje i nawilża. Świetnie się wpasowuje i utrzymuje na skórze. Zabezpiecza przed mrozem i jest super dla alergików.

Lekki podkład Even Better Makeup SPF 15 Clinique, cena, ok. 149 zł

Obietnica: natychmiast tuszuje przebarwienia skórne. Przeznaczony dla każdego rodzaju skóry, szczególnie mieszanej. Zapewnia średnie krycie i matowe wykończenie. Cera staje się wyrównana i czysta, dzięki czemu wygląda młodziej i bardziej świeżo.

Opinia: Ładnie się rozprowadza. Rozświetla i nawilża skórę. Kryje raczej delikatnie, dlatego jest dobry przede na wiosnę i lato.

Podkład Anti-Age Lifting Foundation Collistar, cena, ok. 159 zł

Obietnica: skutecznie pielęgnuje i i nawilża. Daje efekt liftingu.

Opinia: bardzo miła, kremowa konsystencja. Łatwo rozprowadza się na skórze. Dobrze maskuje, ale jest za bardzo widoczny.

Podkład korygujący we fluidzie COUVRANCE Avene, cena, ok. 74 zł

Obietnica: pomaga ukryć lekkie i umiarkowane niedoskonałości skóry. Nadaje skórze naturalny wygląd, nie zawiera substancji zapachowych i nie powoduje powstawania zaskórników.

Opinia: nadaje skórze piękny, jednolity koloryt. Łatwo się nakłada, jest odporny na wodę i pot.

Podkład Extra Comfort Clarins, cena ok. 155 zł

Obietnica: Napina i wygładza zmarszczki, rozświetla cerę, niedoskonałości stają się mniej widoczne. Zawartość organicznego olejku arganowego wpływa na doskonałe nawilżenie skóry. Dodatkowo podkład chroni przed wolnymi rodnikami i szkodliwym działaniem promieni UV.

Opinia: Ma kremową konsystencję, nawilża i mocno kryje. Pięknie pachnie.

Podkład Long-Wear Even Finish Foundation SPF 15 Bobbi Brown, cena, ok. 205 zł

Obietnica: długotrwały, nawilżający podkład o wyjątkowo lekkiej formule, zapewniający skórze naturalny wygląd od rana do wieczora. Daje krycie od średniego po pełne.

Opinia: daje lekko matowe wykończenie, jest bardzo trwały, ładnie pachnie, dobrze się nakłada i jest wydajny.





Podkład Active Light Pupa, cena, ok. 109 zł

Obietnica: lekka formuła wzbogacona o cząsteczki odbijające światło optycznie koryguje wszelkie niedoskonałości skóry sprawiając, że cera wygląda świeżo i promiennie przez cały dzień. Zawiera wyciąg z niebieskiego lotosu o właściwościach antyoksydacyjnych oraz nawilżający wyciąg z malwy.

Opinia: delikatny, idelany na co dzień. Rozświetla i sprawia, że skóra wygląda świeżo i promiennie.

Podkład 123 Perfect Bourjois, cena, ok. 30 zł

Obietnica: to pierwszy podkład który posiada trzy pigmenty korygujące cerę - żółte pigmenty (redukują cienie pod oczami), fiołkoworóżowe pigmenty (dzięki nim cera jest świeża, bez plamek i piegów) oraz zielone pigmenty (maskują popękane naczynka i czerwone ślady po trądziku).

Opinia: lekko matuje, długotrwale nawilża i nie tworzy efektu maski.

Podkład Miracle Match Max Factor, cena, ok. 30 zł

Obietnica: koryguje niedoskonałości i pozostawia przyjemne uczucie nawilżenia. Miracle Match zawiera nowy silikonowy składnik, który ułatwia rozprowadzanie produktu, dając jednocześnie średni efekt krycia.

Opinia: Bardzo łatwo się rozprowadza i znakomicie wtapia w skórę. Dobrze kryje niedoskonałości.

Podkład Lasting Finish 25 HR Rimmel, cena, ok. 30 zł

Obietnica: zapewnia niewidzialne krycie. Zaawansowana technologicznie formuła idealnie dopasowująca się do koloru skóry. Zawarty w formule kompleks nawilżający pozostawia uczucie doskonałego nawodnienia skóry przez 24 godziny.

Opinia: bardzo dobrze nawilża i jest praktycznie niewidoczny na skórze.

Podkład Provoke Radiance Dr Irena Eris, cena, ok. 85 zł

Obietnica: doskonale wtapia się w skórę, idealnie wygładza cerę, wyrównuje koloryt i subtelnie ją rozświetla. Unikalny kompleks lipidowo-proteinowy doskonale pielęgnuje i długotrwale nawilża skórę.

Opinia: Znakomicie nawilża i rozświetla. To jeden z najlepszych podkładów dostępnych na rynku.

Podkład Wake Me Up Rimmel, cena, ok. 35 zł

Obietnica: minimalizuje oznaki zmęczenia, a receptura z witaminą C pomaga chronić skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo podkład jest wzbogacony rozświetlającymi mikro perełkami, dzięki którym cera staje się pięknie rozświetlona zaraz po aplikacji.

Opinia: jest bardzo lekki, ale dosknale maskuje niedoskonałości. Wyrównuje koloryt i daje efekt satynowego wykończenia.

Podkład Luminous Sheer Liquid Foundation Nude by Nature, cena, ok. 140 zł

Obietnica: transparentny podkład w płynie, zapewnia średni stopień krycia – z naturalnym, rozświetlonym wykończeniem.

Opinia: lekki podkład, który sprawdzi się u osób z gładką skórą.

Podkład Mat Velvet MAKE UP FOR EVER, cena, ok. 180 zł

Obietnica: jest kryjącym i matującym podkładem. Kamufluje niedoskonałości, wygładza i matuje, daje nietłuste i pudrowe wykończenie. Zapewnia nienaganny rezultat przez długie godziny!

Opinia: ma płynną i aksamitną konsystencję, która łatwo się rozprowadza. Zapewnia dobre krycie i utrzymuje się przez wiele godzin.

Podkład matujący Infallible 24h-Matte L’Oreal Paris, cena, ok. 40 zł

Obietnica: podkład matujący, który zapewnia długotrwały efekt - nawet do 24 godzin. Odporny na ścieranie. Maskuje niedoskonałości.

Opinia: doskonale matuje i nie wysusza skóry. Trzeba uważać z ilością kosmetyku - jest bardzo wydajny i wystarczy odrobina, aby pokryć całą twarz.

Matujący podkład Ever Matte Shine Proof Foundation BECCA, cena, ok. 155 zł

Obietnica: kremowy, średnio kryjący podkład, który kontroluje świecenie w ciągu dnia i pozostawia skórę o wyjątkowo gładkim, matowym wykończeniu. Został stworzony z myślą o tłustej skórze.

Opinia: twarz przez cały dzień jest świeża i promienna. Podkład zapewnia średnie krycie, zmniejsza widoczność porów i zmarszczek. Zapewnia matowe wykończenie bez efektu maski.

Podkład matujący Matissime Velvet Fluid Givenchy, cena, ok. 230 zł

Obietnica: zapewnia długotrwałe, matowe wykończenie. Po jego zastosowaniu skóra jest aksamitna i naturalnie promienna.

Opinia: podkład ma bardzo lekką konsystencję. Zapewnia matowe wykończenie, wykłada skórę i sprawia, że cera jest promienna przez cały dzień.

Podkład Lasting Silk UV Giorgio Armani, cena, ok. 270 zł

Obietnica: trwały podkład o płynnej konsystencji. Nadaje skórze jedwabiste, półmatowe wykończenie, długo się utrzymuje i nie wywołuje efektu maski.

Opinia: błyskawicznie wyrównuje koloryt, utrzymuje się przez cały dzień i dodaje skórze blasku. Ma bardzo lekką konsystencję, a po jego nałożeniu twarz wygląda bardzo naturalnie.

Podkład Stay Matte Rimmel, cena, ok. 30 zł

Obietnica: dzięki super lekkim drobinkom pudru skóra jest jedwabiście gładka i miękka. Konsystencja lekkiego kremu wyjątkowo łatwo się rozprowadza i równomiernie łączy się z cerą bez rolowania i efektu maski.

Opinia: matuje, ale pozostawia cerę świeżą i promienną. Bardzo długo utrzymuje się na skórze.

Podkład Diorskin Forever Undercover Dior, cena, ok. 205 zł

Obietnica: maksymalnie kryjący podkład na bazie wody. Łączy w sobie trwałość do 24 godzin oraz naturalność i świeże, matowe wykończenie.

Opinia: lekki podkład, który zapewnia bardzo trwały efekt. Zapewnia idealne krycie, ale jest praktycznie niewidoczny i nieodczuwalny na skórze.

Podkład LASTING PERFORMANCE Max Factor, cena, ok. 45 zł

Obietnica: Zaawansowana technologicznie formuła sprawia, że podkład charakteryzuje się rekordową trwałością i idealnym kryciem. Podkład o konsystencji beztłuszczowej emulsji.

Opinia: jest bardzo trwały i nie pozostawia śladów na ubraniach. Zapewnia nieskazitelny efekt nawet przez 8 godzin.

Podkład w kompakcie Diorskin Forever Extreme Control Dior, cena, ok. 266 zł

Obietnica: oferuje ekstremalnie matowe wykończenie, długotrwały efekt bez migracji produktu, komfort, jednolity kolor, a przede wszystkim składniki pielęgnacyjne, dzięki którym skóra będzie z każdym dniem coraz piękniejsza.

Opinia: pozostawia na skórze lekki film, matuje skórę bez efektu jej obciążenia. Niweluje błyszczenie i tuszuje niedoskonałości.

Podkład w kompakcie Facefinity Compact Max Factor, cena, ok. 45 zł

Obietnica: wysoka zawartość pudrów absorbujących sebum oraz wodoodpornych pigmentów i trwałych cząsteczek oferuje naturalny makijaż z pełnym kryciem.

Opinia: doskonale kryje - koryguje nawet silne przebarwienia, rozszerzone lub popękane naczynia krwionośne i plamy pigmentacyjne. Jest bardzo łatwy w użyciu i poręczny.

Podkład w kompakcie Skin Weightless Powder Foundation Bobbi Brown, cena, ok. 209 zł

Obietnica: kremowy podkład, który daje uczucie miękkości. Tworzy na skórze lekką, dopasowującą się do kolorytu skóry, kaszmirową powłokę, nadając skórze niesamowitej gładkości.

Opinia: tuszuje niedoskonałości i pory, nie pozbawiając skóry naturalnego wyglądu. Utrzymuje się nawet pod wpływem potu i dużej wilgotności powietrza.

Podkład w kompakcie Everlasting Compact Clarins, cena, ok. 195 zł

Obietnica: podkład w kompakcie zapewniający pełne krycie, bez efektu maski. Podwójny aplikator pozwala na dopasowanie krycia od lekkiego do mocnego. Formuła utrzymuje się przez 15 godzin i zapewnia długotrwałe uczucie komfortu.

Opinia: ma praktyczne opakowanie. Zapewnia pełne krycie, nie wysusza i bardzo długo utrzymuje się na skórze.

Podkład w kompakcie Extreme Matt Pupa, cena, ok. 109 zł

Obietnica: zapewnia lekkie, a zarazem idealne dopasowania. Tuszuje niedoskonałości i zapewnia matowe wykończenie.

Opinia: bardzo dobrze tuszuje niedoskonałości, daje aksamitne wykończenie, a po jego zastosowaniu skóra nie błyszczy się przez 4-5 godzin.

Podkład w kompakcie Double Wear Stay-in-Place Powder SPF 10 Estee Lauder, cena, ok. 215 zł

Obietnica: długotrwały podkład, który zapewnia świeżość i naturalny wygląd. Gładko się rozprowadza, pozostawia na skórze przyjemne uczucie i nie wysusza jej. Wchłania sebum. Zapewnia skórze długotrwały, nieskazitelny wygląd, bez konieczności poprawiania. Dobrze sprawdza się przed obiektywem.

Opinia: bardzo dobrze się rozprowadza, zapewnia naturalny i świeży wygląd. Po jego zastosowaniu skóra pozostaje matowa przez wiele godzin.

Podkład w pudrze Ultra Definition Naked Urban Decay, cena, ok. 189 zł

Obietnica: kompaktowy podkład stworzony dla efektu równomiernego krycia i jednolitego kolorytu cery. Naked Skin jest jeszcze bardziej kremowy niż tradycyjne podkłady, dlatego niemal natychmiastowo wchłania się w skórę, nie wysusza jej i pozostawia subtelne wykończenie bez efektu maski.

Opinia: nakłada się niewiarygodnie łatwo, zapewnia półmatowe wykończenie pełne świetlistego blasku.

Podkład w kompakcie NYX, cena, ok. 60 zł

Obietnica: stworzony, by perfekcyjnie kryć i redukować widoczność niedoskonałości. Pozwala definiować look zupełnie od nowa - dzięki dołączonemu ciemniejszemu odcieniowi, który możesz dowolnie mieszać ze swoim pudrem.

Opinia: bardzo dobrze kryje niedoskonałości. Ciemniejszy puder z połyskiem pozwala na większą swobodę. Dzięki niemu można uzyskać świetliste wykończenie.

Lekki podkład w kompakcie Perfection Powder Marc Jacobs, cena, ok. 205 zł

Obietnica: opatentowany podkład w pudrze o wszechstronnym poziomie krycia i lekkim jak piórko wykończeniu. Tuszuje niedoskonałości, rozświetla i maskuje błyszczenie się skóry. Daje możliwość modulowania poziomu krycia, przy jedwabistym wykończeniu i rozświetleniu skóry.

Opinia: ma lekką konsystencję, ale zapewnia wielogodzinne krycie i nawilżenie skóry. Sprawia, że skóra jest promienna, ale przy tym usuwa niechciane błyszczenie. Rewelacyjny kosmetyk!

