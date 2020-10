Aloes na trądzik - jak go stosować, by znikły pryszcze?

fot. Adobe Stock

Aloes stosowany na trądzik może zdziałać cuda. Ta niezwykła roślina pełna jest witamin (A, C, E z grupy B) i składników mineralnych (wapń, magnez, cynk, sód, potas, żelazo). Poza tym zawiera aminokwasy i polisacharydy, polipeptydy, kwas salicylowy i kwasy organiczne oraz cenne enzymy. Wszystkie te składniki są na dodatek szybko przyswajane przez komórki skóry.

Jak działa aloes na trądzik?

Aloes wykazuje niezwykle silne działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Poza tym doskonale nawilża skórę, łagodzi podrażnienia.

Aloes wspomaga też regenerację, czyli przyspiesza tworzenie się nowych komórek, dzięki czemu szybciej goją się wszystkie ranki po krostkach i pryszczach. Oprócz tego rozjaśnia blizny i hamuje wydzielanie sebum.

Jak stosować aloes na trądzik?

Aloes możesz stosować w formie żelowej maseczki na całą twarz albo tylko punktowo np. na ropne zmiany i pryszcze. Pierwsze efekty powinnaś zauważyć niemal natychmiast - skóra odzyska zdrowy blask, stany zapalne zostaną złagodzone, a wszelkie niedoskonałości staną się mniej widoczne

Przepisy na domowe maseczki z aloesem na trądzik

Z aloesu możesz przygotować również domowe maseczki na twarz. Świetnie sprawdza się w połączeniu z miodem, sodą oczyszczoną, z białkiem jajka lub ogórkiem.

Z sodą oczyszczoną

Łyżkę aloesowego miąższu wymieszaj z łyżką sody oczyszczonej. Maseczkę nałóż na twarz na 20 minut, a następnie spłucz letnią wodą.

Z miodem

Wymieszaj łyżeczkę aloesowego miąższu z łyżeczką miodu. Maseczkę nałóż na twarz na 20 minut. Potem zmyj ją letnią wodą.

Z białkiem

Ubij na sztywno pianę z białka jednego jajka, wymieszaj ją z dwoma łyżeczkami aloesowego miąższu. Maseczkę nałóż na twarz. Po 10 minutach zmyj ciepłą wodą.

Z ogórkiem

Pół świeżego ogórka zmiksuj z trzema łyżeczkami aloesowego miąższu. Nałóż maseczkę na twarz na 15 minut, a potem zmyj ją letnia wodą.



fot. Adobe Stock

Zrób test uczuleniowy

Zanim nałożysz maseczkę, koniecznie sprawdź czy nie masz uczulenia na aloes. Wprawdzie miąższ pozyskany z wewnętrznej strony liścia aloesu rzadko uczula, ale zdarza się, że dodatki aloesowych żeli mają takie działanie. Szczególnie uważać powinni alergicy, zwłaszcza jeśli aloesowe maseczki stosują na całą twarz.

Jak wykonać test? Nałóż aloes na delikatną skórę w zgięciu łokcia, albo za uchem i odczekaj 24 godziny. Jeśli przez ten czas nie pojawi się zaczerwienienie, swędzenie, a skóra będzie wyglądała zdrowo, możesz nakładać maseczkę.

Skąd wziąć aloes do domowych maseczek?

Aloes można hodować w domu, wtedy mamy go zawsze pod ręką. By osiągnąć maksymalne korzyści z aloesowego miąższu, warto wiedzieć, że:

Z hodowanych w domu aloesów na kosmetyk najlepiej nadają się rośliny z gatunku Aloe Vera .

. Do celów kosmetycznych najlepsze są łodygi rośliny, która ma przynajmniej 2 lata, ale mniej niż 5 . W tym okresie życia rośliny, miąższ ma wszystkie opisane wyżej właściwości.

. W tym okresie życia rośliny, miąższ ma wszystkie opisane wyżej właściwości. Rośliny, z której obetniesz liście, nie podlewaj przez 2 tygodnie . Po ucięciu liście włóż na 24 godziny do lodówki.

. Po ucięciu liście włóż na 24 godziny do lodówki. Miąższ wydrążaj z łodygi aloesu po jej nacięciu. Można go stosować bezpośrednio na skórę. Można też po prostu rozkrojonym liściem smarować skórę, albo przemywać ją 2 razy dziennie miąższem aloesowym rozpuszczonym w wodzie mineralnej.

Żel aloesowy można też kupić w drogeriach, aptekach i zielarniach. Zapłacisz za niego od 15 do nawet 60 złotych. Warto zwrócić uwagę, by zawartość samego aloesu w preparacie była ok. 98-99%. Im mniej zawiera dodatkowych składników, tym lepiej.

Nie powinien mieć w swym składzie silnych konserwantów (aloes sam jest naturalnym konserwantem) barwników i innych substancji chemicznych (np. alkoholu, gliceryny). Wszystkie te składniki są zbędne, a na dodatek mogą uczulać.

Picie soku aloesowego pomaga w walce z trądzikiem

Prócz przecierania skóry aloesem i aloesowych maseczek, warto również pić żel lub sok aloesowy. Wspomaga on trawienie i pracę jelit, oczyszcza organizm z toksyn, wpływa też korzystnie na jego odporność. To również ważne dla osób borykających się z trądzikiem.

Trzeba jednak wykazać się wielką cierpliwością, bo efekty takiej kuracji można było zobaczyć dopiero po kilku miesiącach rzeczywiście regularnego (np. 3 x dziennie), picia tego specyfiku.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.02.2019

Więcej na temat trądziku:

5 najczęściej zadawanych pytań o trądzik. Czy znasz odpowiedź na wszystkie?

Uporczywy trądzik psuje ci nastrój? Sprawdź, jak go skutecznie leczyć!