Stylizacje do szkoły na zimę dla nastolatki: 3 modne i niedrogie zestawy

fot. Adobe Stock

W stylizacji do szkoły najlepiej postawić na luz i komfort. Świetnie sprawdzą się m.in. dresy (szeroka bluza i joggersy), oversizowe koszule, swetry, T-shirty, jeansy flare i wide leg (z szerokimi nogawkami), dzianinowe sukienki, sneakersy i bikery.

Należy wybierać proste, klasyczne ubrania. Mogą być w żywych kolorach i mieć błyszczące akcenty (np. koraliki, cekinowe aplikacje), natomiast niewskazane są prześwity, obraźliwe napisy, głębokie dekolty, bluzki odsłaniające brzuch oraz spódnice mini.

Nie oznacza to jednak, że outfit ma być nudny. Przewiń w dół i odkryj 3 modne i niedrogie stylizacje do szkoły na zimę idealne dla 12-latki, 13-latki i 14-latki. Wszystkie ubrania dostępne są w sieciówkach: Sinsay, H&M, Zara i Mango.

Spis treści:

Przytulny golf to must have na zimę. Ten w paski z H&M nie tylko zapewni odpowiedni poziom ciepła, gdy pogoda nie będzie rozpieszczać, ale jest też bardzo stylowy. Stworzy zgrany duet z prostymi, niebieskimi jeansami lub plisowaną, czarną spódnicą.

Modne swetry jesień-zima 2023/2024: 6 przytulnych opcji na mroźne dni

fot. Sweter H&M, cena: 99,99 zł; Jeansy Reserved, cena: 89,99 zł; Buty Born2be, cena: 139,99 zł; Plecak ZARA, cena: 169 zł/materiały prasowe

Sportowy komplet składający się z bluzy i szerokich joggersów to kolejny niezbędnik w szafie nastolatki. Praktyczny i wygodny set znalazłyśmy w H&M. Można nosić go razem lub osobno. Dobrze dogada się z białymi sneakersami i akcesoriami w żywych kolorach.

fot. Bluza H&M, cena: 39,99 zł; Szerokie joggersy H&M, cena: 49,99 zł; Czapka z daszkiem Mango, cena: 59,99 zł; Skarpetki ZARA, cena: 19,90 zł; Sneakesy PUMA, cena: 279,99 zł/materiały prasowe

W szkolny dress code wpisze się również czerwona, dzianinowa sukienka z golfem do kolan. Jest bardzo wszechstronna. Można nosić ją solo z grubymi rajstopami, z legginsami lub jeansami. Idealnym uzupełnieniem będą kozaki i pluszowy plecak.

fot. Sukienka dzianinowa ZARA, cena: 115 zł; Kozaki, SINSAY, cena: 99,99 zł; Plecak SINSAY, cena: 69,99 zł; Spinki do włosów ZARA, cena: 35,90 zł/materiały prasowe

Czytaj także:

Jak się ubrać na zakończenie roku szkolnego? Pomysły na galowy strój dla każdego

Jak się ubrać na maturę? Poradnik dla maturzystek