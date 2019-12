fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Lidl po raz kolejny szykuje prawdziwą gratkę dla wielbicielek mody. W dyskoncie po raz kolejny będzie można kupić galanterię luksusowej marki Wittchen. Uwagę przykuwają modne torebki ze skóry naturalnej, lecz oferta obejmuje również inne dodatki. Będzie można je kupić od 30.11 (sobota).

Torebki Wittchen

Lidl przygotował szeroką ofertę torebek skórzanych w wielu fasonach i wzorach. Nie brakuje eleganckich shopperów i praktycznych listonoszek. Torebki są wykonane z różnych rodzajów skór naturalnych: klasycznej, pikowanej, nappa, lizard, saffiano i z połyskiem. Wśród kolorów prym wiedzie ponadczasowa czerń, lecz nie brakuje również granatów, brązów, bordo, głębokiej zieleni, szarości i nude. Pojawiają się modne motywy, jak tłoczenia przypominające skórę egzotyczną. Ceny: 189,00 zł.

Portfele Wittchen

Oprócz torebek w Lidlu będzie można kupić również skórzane portfele. Wśród wzorów króluje klasyka: proste fasony, ponadczasowe kolory, takie jak czerń czy czerwień. Można wybierać spośród skóry błyszczącej lub matowej. To dobry pomysł na prezent na mikołajki lub pod choinkę. Ceny: 159,00 zł.

Rękawiczki Wittchen

Na jesienno-zimowe chłody przydadzą się ciepłe rękawiczki. W Lidlu proponuje rękawiczki z naturalnej włoskiej skóry. Do wyboru kilka wzorów w różnych kolorach. Ceny: 89,00 zł.

Paski Wittchen

Elegancki skórzany pasek to must have w szafie każdej modnej kobiety. Pasuje do wielu zestawów eleganckich i casualowych. Skórzany pasek Wittchen to także świetny pomysł na podarunek dla bliskiej osoby. Ceny: 79,00 zł.

