Pora na listopadową porcję hitów miesiąca. Listopad to miesiąc, kiedy piękna złota jesień powoli pokazuje swoje mniej przyjemnie oblicze. To czas, kiedy szczególnie warto zadbać o garderobę. Specjalnie dla was wybrałam modowe perełki z nowych kolekcji, które skutecznie poprawią samopoczucie nawet największym listopadowym ponurakom.

Marynarka w kratę Guess

Uważasz, że kratka to nuda? Koniecznie musisz zmienić nastawienie. W sezonie jesień-zima 2019/2020 ten klasyczny wzór wraca do łask. A wszystko za sprawą trendu na lata 70., które powoli zyskują coraz większe grono zwolenniczek. Dopasowana marynarka z niebieskimi akcentami i złotymi guzikami w stylu glamour dopełni każdą stylizację. Będzie rewelacyjna zarówno biura, jak i randkę czy wypad z przyjaciółkami.



fot. Materiały prasowe

Satynowa sukienka H&M

Kobieca, zmysłowa, delikatna - satyna, bo o niej mowa, to jedna z najbardziej pożądanych tkanin sezonu. Subtelnie podkreśla sylwetkę, jest śliska w dotyku, a przez to bardzo ponęta w elegancki i wyrafinowany sposób. Sukienka z tego materiału, w zależności od dodatków, sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczór. Mój wybór to kiecka w odcieniu głębokiej zieleni, który tej jesieni jest bardzo hot!



fot. Materiały prasowe

Futrzany płaszcz Mango

Nie mija szał na futerka! W modzie są płaszcze ze sztucznego futra, które kojarzony się ze stylem glamour rodem z dawnego Hollywood. Warto mieć takie okrycie w swojej szafie, bo wiele wskazuje na to, że futrzany trend szybko nie wyjdzie z mody. Możesz nosić je w eleganckich stylizacjach lub pokusić się o miksowanie z elementami w stylu casual np. kolorowymi sneakersami.



fot. Materiały prasowe

Torebka z tłoczeniem i apaszką Zara

Dodatek, który łączy w sobie aż trzy hitowe trendy: tłoczoną skórę, fason baguette oraz kolor musztardowy. Elegancji i szyku dodaje apaszka, przewiązana przez rączkę. Idealna torebka do klasycznego płaszcza, ołówkowej spódnicy i szpilek.



fot. Materiały prasowe

Trapery Bershka

Słyszałaś już o powrocie stylu grunge? Do łask wraca estetyka z lat 80. i 90. Grafitowe jeansy, bluzy i t-shity z nazwami zespołów muzycznych, kraciaste koszule i... oczywiście trapery. Ich dodatkową zaletą jest praktyczność. Dzięki wysokiej cholewce i bieżnikowi uchodzą za idealne buty na niepogodę, która z pewnością nas czeka w listopadzie.



fot. Materiały prasowe

