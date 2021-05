Te bluzki do pracy za 34 zł zatuszują każdy mankament figury. Kupisz je w Lidlu

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

O ile nie musisz chodzić do pracy w garsonce lub eleganckich sukienkach, pewnie bardzo cenisz w ubraniach wygodę i komfort. Strój do pracy powinien sprawiać, że nie będziesz odczuwać dyskomfortu, ale jednocześnie musi wyglądać dobrze i w miarę elegancko. Czy da się to jednak pogodzić?

Oczywiście, że tak. Bardzo ważny jest tu dobór odpowiednich tkanin. Unikaj poliestru i grubych, nieprzewiewnych materiałów. Zamiast tego wybieraj te oddychające i dobrze chłonące wilgoć. W tej roli doskonale sprawdzi się wiskoza.

W Lidlu znajdziesz teraz urocze bluzki z wiskozy z marynarskim motywem. Doskonale sprawdzą się do pracy - nawet w bardzo ciepłe dni. Jak wyglądają?

Bluzki do pracy z wiskozy dostępne w Lidlu za 34 zł

Te trzy modele podbiły nasze serca. W tym sezonie będziemy nosić dużo groszków i pasków, ale inne marynarskie wzory również znajdą dla siebie miejsce.

Nasz faworyt to zdecydowanie czarna bluzka w złote, barokowe wzory, ale biała bluzka w łańcuchy i kotwice też z pewnością znajdzie swoich fanów. Lejące się bluzki będą doskonale wyglądać z obcisłymi spodniami. Dzięki temu nie tylko wyszczuplisz optycznie figurę, ale też ukryjesz jej ewentualne wady.

Wiskoza to naturalny materiał pozyskiwany w podobny sposób, co celuloza na papier. Dzięki temu jest przewiewna i bardzo dobrze chłonie wilgoć. Sprawdzi się doskonale w upały i słoneczne dni. Ma jednak jedną małą wadę - bardzo mocno się gniecie. Musisz szczególnie uważać przy siadaniu i opieraniu się.

