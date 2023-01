Ta sukienka z Zary była hitem na Instagramie. Teraz kupisz tylko 89 zł

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W tym sezonie kochamy kropki, groszki i grochy! Tak bardzo, że w swoich szafach mamy co najmniej kilka sukienek w tym wzorze... I szczerze mówiąc, chętnie miałybyśmy jeszcze więcej! Szczególnie, że sezonowe wyprzedaże są w pełni.

Ta sukienka z Zary jest tak lubiana i popularna, że jej biała wersja w czarne grochy doczekała się własnego konta na Instagramie - hot4thespot. Teraz możesz kupić jej siostrzany wzór w bardzo promocyjnej cenie. Kosztuje 110 złotych mniej niż w zwykłej cenie.

Długa sukienka w kropki z Zary

Ta sukienka ma pomarańczowy kolor i biało-czarne groszki. Doskonale nada się na nadchodzącą wiosnę, ale coś nam mówi, że sprawdzi się również i w letnich miesiącach. Jak wygląda?



Grochy to jeden z najbardziej uroczych wzorów, który niedawno zrobił swój wielki powrót. Teraz nosimy je w każdej wielkości i kolorze. Uwielbiamy też drobne nieregularne wzory przechodzące z kropek w panterze cętki!

Chociaż sukienka z Zary jest wyjątkowo popularna, tak czy siak zachęcamy do tego, by się jej dokładnie przyjrzeć. W tym kroju każda figura wygląda doskonale. Wizualne wydłuża i wyszczupla on sylwetkę, a do tego pasuje do każdego rodzaju obuwia. Jeśli chcesz dodatkowo odjąć sobie kilka centymetrów w talii, zapnij na jej wysokości pasek. Dzięki temu będziesz wyglądać jeszcze szczuplej, a do tego uwydatnisz biust i biodra.

Cały świat (dosłownie!) oszalał na punkcie białej sukienki w czarne kropki, ale ta wersja skradła nasze serca. Doskonale będzie wyglądać w gorące i słoneczne dni - szczególnie w połączeniu z dużymi okularami w stylu Audrey Hepburn i kapeluszem z szerokim rondem.

