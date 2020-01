Eleganckie sukienki do pracy w Lidlu. Kosztują tylko 29 zł!

fot. Materiały prasowe

Kilka dni temu pisałyśmy o sukienkach do pracy z Lidla za 45 zł. Już wtedy wydawało się nam, że to świetna okazja. Jednak w sklepie internetowym udało się nam naleźć stylowe sukienki, które kosztują jedynie 29 zł. Naszym zdaniem będą świetne do biura czy na rodzinny obiad. Jak wyglądają?

Sukienki do pracy z Lidla

Sukienki są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych, ale obydwie są zdobione bardzo modną w ostatnim czasie kratą. To ponadczasowy print, ale w ostatnim czasie pojawia się na wybiegach u wszystkich znanych projektantów mody.

Pierwsza jest w szarym kolorze i zdobi ją delikatna kratka w czarnym kolorze. Ma okrągły dekolt, krótkie rękawy i ozdobne guziki na ramionach. Jest delikatnie taliowana, więc ładnie podkreśla kobiece kształty. Najlepiej będzie wyglądała czarnymi czółenkami na słupku lub kryjącymi rajstopami i kozakami za kolano. Jeżeli chcesz dodać stylizacji odrobiny nonszalancji, to zarzuć na ramiona modną ramoneskę z Lidla.

fot. Materiały prasowe

Druga sukienka jest w granatowym kolorze i również jest zdobiona motywem kraty. Także ma zaokrąglony dekolt i krótkie rękawy. Proponujemy nosić ją z marynarką oversize i botkami na obcasie. Jeżeli zależy ci na mniej zobowiązującym looku, to zestaw ją z delikatnie przecieraną kurtką jeansową i białymi trampkami.

Nam ten model podoba się bardziej, ale oczywiście wszystko zależy od indywidualnych upodobań.



fot. Materiały prasowe

Sukienki są dostępne w sklepie internetowym marki Lidl. Są dostępne w rozmiarach do XS do L. Kosztują jedynie 29,99 zł i mają składnie 84% bawełny. Abyście mogły ją bez problemu znaleźć w sklepie internetowym, podajemy również numer artykułu: 100259892.

