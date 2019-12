fot. Adobe Stock

Opuchnięte powieki to objaw nie tylko przepłakanej lub bezsennej nocy. Zła dieta, stres i siedzący tryb życia – mogą być przyczynami obrzęku oczu. Jeżeli sporadycznie masz problemy z opuchlizną, nic złego się nie dzieje. Jeśli jednak problem pojawia się często lub trwa nieprzerwanie od pewnego czasu, należy zastanowić się, gdzie leży jego przyczyna.

Przyczyny opuchniętych powiek

W pierwszej kolejności porozmawiaj o dolegliwości ze swoją mamą. Jeśli ona także ma problem ze spuchniętymi powiekami, może to oznaczać, że to genetyczna skłonność do odkładania się tłuszczu właśnie w tym miejscu.

Warto też zwrócić uwagę na to, co jadasz. Jeśli twoje potrawy są zawsze słone i tłuste, a ulubionymi przysmakami są chipsy, solone orzeszki ziemne i paluszki, to prawdopodobnie przyczyną wyglądu twoich powiek jest nadmiar spożywanej soli. Dieta, która zawiera jej zbyt wiele, przyczynia się do problemów z cyrkulacją limfy, a kiedy limfa „nie chce” krążyć mogą pojawiać się problemy z opuchlizną (nie tylko okolic oczu). Warto nie tylko zmienić dietę, ale poznać sposoby na problemy z zatrzymywaniem wody.

Szukając przyczyny opuchniętych oczu, powinnaś wziąć pod lupę kosmetyki, których używasz. Może wśród ich składników jest taki, który wywołuje u ciebie reakcję alergiczną? A może używasz przeterminowanego kremu lub fluidu?

Jeśli wykluczyłaś powyższe przyczyny, skonsultuj się z lekarzem, gdyż w takim wypadku opuchnięte oczy mogą zwiastować choroby nerek czy układu krążenia.

Domowe sposoby na opuchnięte powieki:

1. Okłady z herbaty

Jednym z najpopularniejszych (i zarazem najbardziej skutecznych) sposobów na spuchnięte powieki są okłady z herbaty - może to być zwykła, czarna herbata, ale najlepiej sprawdzi się zielona lub rumianek (lub napar z nagietka), który nie tylko pomoże pozbyć się opuchlizny, ale także pozwoli ukoić piekące i zmęczone oczy.

2. Masaż kostkami lodu

Równie szybką pomoc przyniesie kilkuminutowy masaż kostkami lodu owiniętymi w płócienną chusteczkę. Możesz również przyłożyć zwykłą łyżkę, uprzednio włożoną do zamrażalnika na kilka minut. Świetnie sprawdzi się również wałek jadeitowy lub kwarcowy do twarzy.

UWAGA! Nie przykładaj kostek lodu bezpośrednio do skóry. Możesz ją w ten sposób odmrozić i sprawić sobie dodatkowy ból.

3. Sok z ogórków

Na opuchliznę wokół oczu zaleca się także sok ze świeżych ogórków. Nasącz nim waciki i połóż je na oczach. Po 20 minutach ściągnij okład i umyj twarz zimną wodą. Możesz również położyć grubsze plasterki ogórka na powiekach - da to taki sam efekt.

4. Okład z ziemniaków

Równie skutecznym sposobem jest okład z ziemniaków. Wystarczy zetrzeć jednego ziemniaka na tarce, odcisnąć sok, a powstałą papkę rozprowadzić na powiekach. Żeby dało to dobry efekt, trzeba nieco więcej cierpliwości - okład zdejmij dopiero po 30 minutach. Pamiętaj, aby na koniec dokładnie przemyć twarz ciepłą wodą.

5. Żelowe okulary

Specjalne żelowe okulary schłodzone w lodówce działają podobnie jak herbata. Wybierz takie, które dokładnie zakrywają każde oko (te z wyciętymi otworkami nie spełniają swojej roli, bo nie obejmują dokładnie powiek).

6. Żel pod oczy

W duecie z odpowiednio dobranym kremem pod oczy, potrafi zdziałać cuda. Możesz go zastosować zamiast żelowych okularów (jeśli nie masz na nie czasu) lub po nich, aby spotęgować efekt. Do pielęgnacji skóry wokół oczu wybieraj kosmetyki poprawiające krążenie, np. z wyciągiem z arniki, miłorzębu japońskiego, bluszczu lub skrzypu.

Czego unikać?

Tłustych i ciężkich kremów , które zatrzymują wodę w skórze. Mogą jedynie nasilić problem.

, które zatrzymują wodę w skórze. Mogą jedynie nasilić problem. Preparatów ze składnikami ułatwiającymi eksfoliację, takimi jak: alfa-hydroksykwasy (glikolowy, mlekowy), beta-hydroksykwasy (kwas salicylowy). Nawet ich śladowe ilości mogą podrażnić delikatną skórę wokół oczu.

takimi jak: alfa-hydroksykwasy (glikolowy, mlekowy), beta-hydroksykwasy (kwas salicylowy). Nawet ich śladowe ilości mogą podrażnić delikatną skórę wokół oczu. Kremów przeciwzmarszczkowych - zawarte w nich intensywnie działające składniki mogą powodować podrażnienia.

- zawarte w nich intensywnie działające składniki mogą powodować podrażnienia. Długich, gorących kąpieli - nie służą cyrkulacji krwi i limfy. Ciepło powoduje rozszerzenie się naczyń krwionośnych i napływ krwi do skóry, co może tylko nasilić problem podpuchniętych oczu.

