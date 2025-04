Czasami wystarczy niewiele, by zrelaksować się po długim i intensywnym dniu. Zmęczenie, długie godziny przed komputerem i brak snu – wszystko to skutkuje cieniami pod oczami czy opuchniętymi powiekami. Żelowa maska pod oczy może okazać się prostym i przystępnym sposobem na odświeżenie spojrzenia, redukcję opuchlizny, a dodatkowo to patent na przyjemne odprężenie. Ten gadżet kupisz teraz w Action i nie wydasz na niego więcej niż 5 złotych.

Żelowa maseczka z Action - tani patent na odprężenie

Żelowa maska na oczy z Action zyskała popularność dzięki swojej prostocie, efektywności i przystępnej cenie. To gadżet, który kosztuje zaledwie 4,49 zł. Możesz zastosować go rano lub po całym dniu, jako ciepły lub zimny kompres. Jeśli wybierasz drugą opcję wystarczy nałożyć na oczy i oddać się chwili relaksu. Dzięki temu masz szansę na to, aby szybko przynieść ulgę zmęczonym oczom.

Wypełniona żelowymi perełkami maseczka może też wspomóc w redukcji opuchlizny wokół oczu. Wszystko dzięki temu, że można stosować ją na różne sposoby.

fot. Różowa żelowa maska pod oczy z Action/ materiały prasowe

Dwa sposoby wykorzystania żelowa maseczki z Action

Maseczka z Action ma podwójne działanie. W zależności od swoich potrzeb możesz wybrać:

Chłodzący efekt dla zmniejszenia opuchlizny. Włóż maseczkę do lodówki na ok. 15-30 minut. Po nałożeniu na skórę przyjemnie ochłodzi twoją skórę. To ciekawe rozwiązanie po nieprzespanej nocy lub długim dniu przed ekranem.

dla zmniejszenia opuchlizny. Włóż maseczkę do lodówki na ok. 15-30 minut. Po nałożeniu na skórę przyjemnie ochłodzi twoją skórę. To ciekawe rozwiązanie po nieprzespanej nocy lub długim dniu przed ekranem. Ciepły kompres dla odprężenia. Jeśli potrzebujesz relaksu możesz podgrzać maskę. Zanurz ją na kilka minut w ciepłej (ale nie gorącej) wodzie.

Jest dostępna w różnych wariantach kolorystycznych z nadrukowanym logo owoców. Urocza stylistyka od razu przywołują na myśl ciepłe miesiące.

