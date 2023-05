Krem z filtrem do twarzy: 11 najlepszych kosmetyków pod makijaż

fot. Adobe Stock, puhhha

Krem do twarzy z filtrem to niezbędnik w kosmetyczce. Najważniejszy produkt, który oferuje mnóstwo korzyści — pozwala zachować młodą, promienną, jędrną i zdrową skórę jak najdłużej.

Krem do twarzy z filtrem powinnyśmy stosować codziennie, przez cały rok, nawet gdy niebo jest zachmurzone. To najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla skóry. Chroni ją przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz zapobiega przedwczesnemu starzeniu - opóźnia pojawienie się zmarszczek, drobnych linii i przebarwień.

Pomijając pozytywne działanie (jak dodawanie energii i produkcja witaminy D3), słońce ma też swoją ciemną stronę: poparzenia, zmarszczki czy przebarwienia, to efekt braku ochrony przed promieniowaniem UV. Po intensywnej ekspozycji na słońce skóra staje się poszarzała, wygląda na zmęczoną, a przebarwienia nie chcą zniknąć. Krem z wysokim filtrem stosowany codziennie to skuteczna ochrona skóry przed szkodliwym działaniem słońca. To powinna być podstawa pielęgnacji.- mówi Agnieszka Zielińska, Skin Ekspert

Filtry to substancje chemiczne pochłaniające lub odbijające szkodliwe promieniowanie słoneczne. Obecnie stosuje się filtry chemiczne i fizyczne, zwane również mineralnymi.

Filtry mineralne

Filtry mineralne zazwyczaj nie wywołują reakcji alergicznych, dlatego polecane są osobom o wrażliwej skórze i z trądzikiem różowatym. Mają gęstą konsystencję i często pozostawiają białą poświatę. Do tej grupy zaliczają się dwa związki: dwutlenek tytanu (titanium dioxide) i tlenek cynku (zinc oxide).

Filtry chemiczne

Filtry chemiczne (m.in. Oxybenzone, Benzophenone-3, Silatrizol, Mexoryl XL) mają lżejszą konsystencję, szybko się wchłaniają i nie pozostawiają na skórze białych smug. Można je łączyć z innymi kosmetykami i nadają się pod makijaż. Po aplikacji należy odczekać ok. 20 minut przed ekspozycją na słońce. Niektóre zawarte w nich substancje mogą podrażniać, dlatego powinny ich unikać osoby o wrażliwej, problematycznej skórze. Filtry chemiczne wymagają ponownej aplikacji co 2-3 godziny.

Lepiej wybierać krem z najwyższym filtrem SPF? Obalamy mity o kremach przeciwsłonecznych

Aby zapewnić maksymalną ochronę przeciwsłoneczną, należy nakładać 1,25 g kremu na twarz i szyję. To ilość porównywana do około 1/4 łyżeczki do herbaty.

Szukasz dobrego kremu do twarzy z filtrem? W naszej galerii znajdziesz 11 kosmetyków, które znakomicie sprawdzą się pod makijaż i skutecznie ochronią przez słońcem.

1 z 11 fot. Materiały prasowe Krem z filtrem do twarzy przeciw przebarwieniom Cellular Luminous SPF50, NIVEA, cena: 89,99 zł Ten wyjątkowy krem z opatentowanym składnikiem LUMINOUS630® skutecznie zmniejsza i rozjaśnia przebarwienia. Dodatkowo ujednolica koloryt skóry oraz rozświetla. Pozostawia cerę nawilżoną, matową i przyjemnie gładką. Jest bezpieczny dla każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej. Jest odpowiedni dla kobiet w ciąży. 2 z 11 fot. Materiały prasowe Krem z filtrem do twarzy MAX HYALURONIC SPF50, CLIV, cena: 129,99 zł Krem MAX HYALURONIC SPF50 PA++++ chroni przed promieniowaniem UVA i UVB. Ma lekką, nieobciążającą formułę zapewniającą długotrwałe nawilżenie. 3 z 11 fot. Materiały prasowe Fluid z filtrem do twarzy Hydro Protect SPF50+, Eucerin, cena: 89,99 zł Nawilżający fluid ochronny ze specjalnym kompleksem hydro-tech, zapewnia wysoką ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB oraz HEVIS - wysokoenergetycznym światłem widzialnym. Znakomicie nawilża i odżywia skórę. Zawiera składniki o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzmarszczkowych: likochalkon A oraz kwas glicyretynowy. 4 z 11 fot. Materiały prasowe Krem z filtrem do twarzy Divine Skin Perfector SPF 50, Samarite, cena: 199,99 zł Krem doskonale sprawdzi się w przypadku pielęgnacji twarzy, okolic oczu, szyi i dekoltu. Upiększa i chroni przed czterema rodzajami promieniowania – UVA, UVB, HEV i IR. Ma konsystencję lekkiego podkładu z subtelnym pigmentem, który perfekcyjnie stapia się ze skórą bez względu na jej naturalny odcień. Zawiera 6 mineralnych i organicznych filtrów UV i 34 cenne naturalne ekstrakty. Jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. 5 z 11 fot. Materiały prasowe Krem z filtrem do twarzy Repaskin Fluido Invisible Fotoprotector SPF50, Sesderma, cena: 124,99 zł Dzięki wysokiej ochronie SPF50 produkt chroni przed poparzeniami i zaczerwienieniem skóry wywołanym przez promieniowanie słoneczne. Zawiera filtry fizyczne i chemiczne. Jest bardzo lekki i szybko się wchłania, przez co świetnie sprawdza się pod makijaż. Dostosowany jest do każdego rodzaju skóry i każdego fototypu. 6 z 11 fot. Materiały prasowe Lekki krem z filtrem do twarzy SPF 50, Nuxe Sun, cena: ok. 92 zł Krem zapewnia ochronę SPF 50 przed promieniowaniem UVA i UVB. Bogaty w naturalne ekstrakty z ryżu i rozmarynu, ekstrakt z kwiatu Kau Pe, ekstrakt z hiacyntu i witaminę E. 7 z 11 fot. Materiały prasowe Krem z filtrem do twarzy Sun d-light SPF50, Alkmie, cena: 159 zł Krem zawiera mnóstwo naturalnych ekstraktów i pielęgnujących surowców, w tym Nectaria Lithops™ - innowacyjny nektar z żywych kamieni, który umożliwia zwiększenie syntezy witaminy D3 w skórze o ponad 100% oraz nawilżenia głębokich partii skóry do 93%. Zapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną, na poziomie P++++. Wyróżnia się delikatnym zapachem mango. 8 z 11 fot. Materiały prasowe Nawilżający krem do twarzy do filtrem SPF50, Cerave, cena: 79,99 zł Opracowany z dermatologami nawilżający krem do twarzy SPF50 od Cerave szybko się wchłania pozostawiając matowe wykończenie na skórze. Zawiera niacynamid, witaminę E oraz 3 kluczowe ceramidy, które pomagają odbudować barierę ochronną. Nie powoduje powstawania zaskórników. 9 z 11 fot. Materiały prasowe Lekki fluid do twarzy z filtrem SPF50+ SOLECRIN, Iwostin, cena: 43,99 zł Unikalna formuła fluidu z filtrem skutecznie chroni i pielęgnuje wrażliwą skórę. Zawiera fotostabilne filtry UVA/UVB, kwas hialuronowy oraz witaminę E. Dzięki zawartości sarkozyny ma działanie matujące. Nie podrażnia, jest odporny na pot i wodę. 10 z 11 fot. Materiały prasowe Kryjący krem z filtrem do twarzy Soft Focus Veil SPF30 DermResults, Arbonne, cena: 200 zł Kryjący krem do twarzy ze stuprocentowo mineralnym filtrem SPF 30 nie tylko zapewnia skórze maksymalną ochronę ,ale również wspaniale ją pielęgnuje. Po użyciu jest nawilżona, wygładzona i rozświetlona. Bogaty jest w masło shea, estry jojoby oraz olejek arganowy. Bardzo szybko się wchłania i nie pozostawia białego osadu. Przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry. 11 z 11 fot. Materiały prasowe Krem z filtrem do twarzy Intensywna Pielęgnacja SPF50, Dr Skin Clinic, cena: 78,99 zł Krem chroni przez promieniowaniem UVA, UVB i VIS. Wzbogacony jest o przeciwzmarszczkowy niacynamid. Zmniejsza przebarwienia, zmarszczki i zapobiega przesuszeniu.