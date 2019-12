Koniec z oklepanymi podarunkami! Jak wybrać odpowiedni prezent pod choinkę?

fot. Adobe Stock

Nie możesz doczekać się włączenia świątecznej playlisty z "Last Christmas" na czele, pierniczków, lampek na choince i świątecznego shoppingu? Z drugiej strony jak co roku masz problem z wyborem prezentu dla najbliższych? Przygotowałyśmy dla ciebie bożonarodzeniowy must-have, by te święta obfitowały w jeszcze więcej magii!

Jak wybrać prezent świąteczny?

Zacznij od sporządzenia listy osób, które chcesz obdarować. Następnie zastanów się, co ucieszy twoich najbliższych. Weź pod uwagę trzy kwestie: personalizację, marzenia i użyteczność.

Personalizacja - twój świąteczny prezent powinien być dopasowany do osoby, której chcesz go wręczyć. Jeśli twoja siostra uwielbia słodkie perfumy, to nie powinnaś podarować jej ciężkich zapachów, bo prezent będzie nieudany.

Marzenia - zastanów się, czego pragną twoi najbliżsi. Daj im to, co chcieliby mieć, ale zwlekają z zakupem, bo mają inne wydatki. Takie rzeczy cieszą w końcu najbardziej.

- zastanów się, czego pragną twoi najbliżsi. Daj im to, co chcieliby mieć, ale zwlekają z zakupem, bo mają inne wydatki. Takie rzeczy cieszą w końcu najbardziej. Użyteczność - lubimy prezenty, które do czegoś nam się przydadzą. Dla jednych będzie to zestaw do makijażu, świeca zapachowa lub urządzenie do stylizacji włosów. Najważniejsze, by trafić w gust danej osoby.

Najczęściej popełniane błędy podczas wyboru prezentów świątecznych

Za mała sukienka, źle dobrany odcień szminki, szal w najmniej lubianym kolorze, a może kosmetyk, na który ktoś ma uczulenie...? Świąteczne gafy to całkiem naturalna sprawa. Na szczęście można ich uniknąć. Jak?

Wszystko na ostatni moment - nie zostawiaj bożonarodzeniowych zakupów na tydzień przed Gwiazdką. Pośpiech nie pomoże, za to z pewnością przyczyni się do kupienia nieprzemyślanych prezentów. Pamiętaj, że w połowie grudnia spotkasz w galeriach handlowych największe tłumy. Lepiej w tej sytuacji postawić na zakupy online.

Coś... oklepanego - skarpetki, krawat, kolejny kubek. Od razu widać, że długo nie zastanawiałaś się nad prezentem i wybrałaś coś pozornie bezpiecznego i niestety nudnego.

Bożonarodzeniowe prezenty od Notino

Nadal nie wiesz, co kupić najbliższym na święta? Najchętniej wybrałabyś jedno miejsce, gdzie znajdziesz mnóstwo prezentów zarówno dla niej, jak i dla niego? Z pomocą przychodzi Notino - jeden z najbardziej popularnych sklepów internetowych, obecny w Polsce od 2006 roku!

Z szerokiego wyboru świątecznych zestawów Notino wybrałyśmy niepowtarzalne hity dla niej i dla niego. Sprawdź nasze propozycje!

Perfumy - klasyk, który zawsze się sprawdza

Są takie prezenty, które ucieszą każdego. Do tej kategorii należą perfumy. Swojemu partnerowi bądź partnerce podaruj Tom Ford Oud Wood, które sprawdzą się w przypadku obojga, bo to zapach należący do kategorii unisex. To synonim zwycięstwa, a także symbol luksusu. Z pewnością sprawdzi się zarówno do pracy, jak i na wielkie wyjście. W nucie głowy znajdziemy drogocenne drewno agarowe, które łączy się z nutą dziegciu, czystka i kadzidełka.

Twój mężczyzna to typ współczesnego eleganta? Podaruj mu orientalny Armani Emporio Stronger With You. Górne nuty to kompozycja kardamonu, różowego pieprzu i liści fiołka. W sercu zapachu króluje szałwia, wanilia, słodki kasztan oraz piżmo.

Dla kobiet kochających luksus i ponadczasową klasykę najlepszym prezentem będzie zestaw od Tiffany & Co, który oddaje romantyczny klimat Nowego Jorku. To orzeźwiająca kwiatowo-piżmowa kompozycja, podkreślająca kobiecość i elegancję.

Coś dla duszy i ciała

Nie wiesz, co w tym roku podarować mamie? Pomyśl o zestawie kosmetyków, przeznaczonych do jej cery. Zwróć uwagę na zestaw Lancôme Génifique Advanced, który pokochały kobiety na całym świecie. W pudełku znajdziesz odmładzające serum, łagodzące mleczko do demakijażu, serum pod oczy i krem na noc. Kosmetyki intensywnie nawilżają i działają przeciwzmarszczkowo.

Siostrze lub przyjaciółce podaruj upominkowy zestaw Foreo, w którego skład wchodzi bestseller - szczoteczka do oczyszczania twarzy Luna 3 oraz serum nawilżające. Urządzenie jest pierwszym w historii dogłębnym masażem oczyszczającym, które sprawdzi się do codziennej pielęgnacji. W połączeniu z serum sprawi, że codzienny rytuał pielęgnacji będzie jeszcze bardziej przyjemny.

Świąteczne zestawy upominkowe dla niej

Zestaw od Baylis & Harding The Fuzzy Duck składający się z 2 mydeł w płynie i 2 mleczek do ciała to nasz świąteczny faworyt zarówno dla niej, jak i dla niego. Uniwersalne kosmetyki nieziemsko pachną, a do tego zostały zapakowane w piękne, świąteczne pudełko.

Kolejnym gwiazdkowym hitem jest zestaw Bioderma Sensibio. W eleganckiej kosmetyczce znajdziemy żel pod oczy, kojący krem nawilżający dla cery wrażliwej oraz wodę micelarną. Produkty doskonale odżywiają skórę i ochronią ją przed czynnikami zewnętrznymi.

Gwiazdkowy prezent dla miłośniczki makijażu

Twoja mama, siostra lub przyjaciółka jest miłośniczką kosmetyków kolorowych? W te święta podaruj im profesjonalny zestaw, o którym marzy prawie każda z nas.

Pomyśl o klasykach od Collistar - tuszu i kredce. Maskara pozwala osiągnąć efekt wydłużonych rzęs, przy jednoczesnym podkręceniu i zwiększeniu ich objętości. Czarna kredka sprawdzi przy tworzeniu perfekcyjnych kresek na powiekach. Wszystko zostało zapakowane w ekskluzywną, srebrną kosmetyczkę.

A teraz zoom na usta. Ten zestaw pokocha każda fanka wyraźnego makijażu. NYX Professional MakeUp przygotował specjalną, świąteczną edycję błyszczyków Love Lust Disco. To aż 12 intensywnych i niezwykle trwałych kolorów na każdą okazję.

Coś dla "włosomaniaczki"

Mamy też coś dla miłośniczki stylizacji włosów. Twoja przyjaciółka spędza przed lustrem sporo czasu, by jej fryzura zawsze była nienaganna? A może twoja mama często farbuje włosy i potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji? Podaruj im coś, co ułatwi stylizację. Naszym absolutnym hitem jest świąteczny zestaw Kérastase Reflection Chromatique do włosów farbowanych. W opakowaniu znajdziemy szampon, wielozadaniową odżywkę oraz fluid nawilżająco-ochronny.

Miłośniczkom prostych włosów lub naturalnych loków polecamy prostownicę parową L’Oréal Professionnel Steampod 3.0. To profesjonalne urządzenie chroni włosy, jednocześnie zapewniając idealnie gładkie kosmyki. Co ważne, nie powoduje efektu płaskiej fryzury. Dzięki wyjątkowo obrotowemu przewodowi prostownica sprawdzi się również do tworzenia dziewczęcych fal i loków.

Świąteczny gadżet dla miłośniczki wnętrz i nie tylko

Świeczka zapachowa Yankee Candle Frosty Gingerbread to najlepszy wybór dla wszystkich miłośniczek świątecznej magii i domowych dekoracji. Słodki, korzenny aromat napełni cały dom bożonarodzeniową magią. Na docenienie zasługuje czas palenia się świecy oraz intensywność zapachu.

Zalety Notino

W ofercie znajdziemy znane światowe marki, ale też produkty mniejszych lokalnych producentów. W jednym miejscu mamy ponad 55 000 produktów 1 150 marek.

Ale to nie wszystko. Wiesz, że w Notino masz aż 90 dni na zwrot zamówienia? Jeśli z pewnych przyczyn nie trafisz z prezentem, to nie musisz się niczym przejmować.

Obawiasz się, że zamawiając kosmetyki online możesz nie zdążyć na czas? Nie w tym przypadku. Wybrane produkty dostaniesz już następnego dnia, a kosmetyki w sklepie internetowym i w sklepach stacjonarnych mają takie same ceny.

I jeszcze kwestia opakowania. W święta lubimy, gdy wszystko się błyszczy, jest pięknie zapakowane i ładnie wygląda pod choinką. Dla tych, którzy nie mają czasu lub zdolności manualnych Notino przygotowało opcję pakowania prezentów. Profesjonaliści marki zapakują podarunek i ozdobią go atłasową wstążką, nadającą całości magiczny charakter.

Jeśli potrzebujesz spersonalizowanego prezentu, to wybierając perfumy możesz zamówić indywidualny grawer na kupionym kosmetyku. Wystarczy wybrać zapach i wpisać tekst.

A ty, który świąteczny prezent od Notino wybierasz?

Materiał powstał z udziałem marki Notino.