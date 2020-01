Kosmetyki Be Bio Ewy Chodakowskiej przecenione o 30%!

fot. Materiały prasowe

Kosmetyki Be Bio Ewy Chodakowskiej, gdy tylko pojawiły się na rynku, od razu stały się hitem. Właściwie można się było tego spodziewać - produkty w rozsądnych cenach, z odpowiednio przemyślanymi składami i dostępne w popularnych drogeriach - sukces był niemal pewny.

Kosmetyki są w ponad 99% naturalne - nie ma w nich żadnych niebezpiecznych i podrażniających dla skóry składników. Wszystkie produkty i ich składniki są całkowicie wegańskie i nietestowane na zwierzętach.

Kosmetyki Be Bio Ewy Chodakowskiej w Rossmannie

W ofercie marki Be Bio znajdziesz kosmetyki do pielęgnacji ciała: balsamy do ciała, mydła w płynie, żele pod prysznic, antyperspiranty.

Wśród składników królują: nasiona chia i kwiat japońskiej wiśni, spirulina i chlorella, jagody goi i granat, migdał, pieprz afrykański, bambus, trawa cytrynowa, siemię lniane i aloes.

Do produkcji kosmetyków używana jest woda dejonizowana. Marka posiada własną podoczyszczalnię ścieków, dzięki czemu woda z produkcji jest praktycznie czystą wodą, którą odprowadza się do miejskiej kanalizacji. Co więcej, wszystkie opakowania nadają się do recyklingu.

Teraz wybrane balsamy do ciała i mydła kupicie 30% taniej! Balsamy kosztują 22,99 zł (zamiast 29,99 zł) a mydła 12,99 zł (zamiast 16,99 zł).

