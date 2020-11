POPRZEDNIA

2 z 8

NASTĘPNA

"Balsam BB do ciała Collistar dostałam w prezencie. I to był chyba najwspanialszy kosmetyczny upominek, jaki mogłam sobie wyobrazić. Do tej pory używałam tylko silnie kryjących rajstop w spreyu na wielkie wyjścia. Ten balsam jest delikatny, łatwo się rozprowadza, świetnie nawilża skórę i ujednolica jej koloryt. Idealny nawet na co dzień! A pachnie... nieziemsko!"- Natalia redaktor, działu Moda