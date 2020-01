Pastelowe paznokcie - najmodniejsze inspiracje na każdą porę roku

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Pastelowe paznokcie do niedawna zarezerwowane były wyłącznie dla wiosenno-letnich sezonów. Teraz z powodzeniem możemy je nosić również jesienią i zimą!

Jakie kolory uznajemy za pastelowe? To wszystkie rozbielone barwy - róże, fiolety, niebieskości, zielenie, pomarańcze i żółcie. Pastele, tak jak wszystkie inne kolory, mogą być ciepłe lub zimne (choć te drugie zdecydowanie przeważają).

1. Pastelowe paznokcie jednokolorowe

Paznokcie pomalowane na jeden kolor sprawdzają się przy każdej okazji. Dobrze prezentują się zarówno na krótkich, jak i długich płytkach. Na rynku dostępne są lakiery zarówno o błyszczącym jak i matowym wykończeniu.

Pamiętaj, że jednokolorowe paznokcie nie lubią niedoskonałości - podkreślają każdą suchą skórkę czy nierówną płytkę. Przed pomalowaniem warto wykonać bardzo starannie klasyczny manicure.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

2. Pastelowe paznokcie - french manicure

Kolorowy francuski manicure to trend wprost stworzony dla pastelowych kolorów. Zerknij na dwie inspiracje poniżej - jedna to połączenie podobnych od siebie kolorów, druga, to pastelowa lawenda z dodatkiem srebra. Obie wyglądają fenomenalnie.

Kolorowy french nie jest bardzo skomplikowany, jeśli nie masz wprawnej ręki, sięgnij po specjalne szablony. Dostaniesz je w każdej drogerii.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

3. Pastelowe paznokcie - moon manicure

Moon manicure może być bardzo dosłowny - na drugim zdjęciu połączenie różu i błękitu jest niezwykle dziewczęce. Ale może być też tylko inspiracją do stworzenia na paznokciach wielobarwnych, niesymetrycznych pasków.

Podobnie, jak w przypadku francuskiego manicure, do wykonania moon manicure, przydadzą się specjalne szablony, które mocno ułatwią zadanie.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

4. Pastelowe paznokcie - ombre

Efekt ombre na paznokciach kochają wszystkie kobiety. Ale czy wiedziałaś, że może mieć dwa oblicza?

Na pierwszym zdjęciu widać klasyczne cieniowanie na każdej pojedynczej płytce - w tym wypadku od błękitu do beżu. Ale paznokcie ombre to również takie, pomalowane każdy innym odcieniem ale tego samego koloru - jak na drugim zdjęciu.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

5. Pastelowe paznokcie - metaliczne i brokatowe

Niezbyt często spotykane, ale niesamowicie piękne! Metaliczne i brokatowe lakiery w pastelowych kolorach to hit nadchodzącego lata. Pięknie podkreślą opaleniznę, a więc świetnie będą wyglądać nie tylko na dłoniach, ale i na stopach.

Znajdziesz je w najnowszych kolekcjach marek Essence, Golden Rose, Wibo i Isadora.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

5. Pastelowe paznokcie - wzory

Pastelowe kolory to doskonałe tło dla wyrazistych wzorów. Do ich wykonania wykorzystaj specjalne lakiery do zdobienia (z cienkim, długim pędzelkiem). Jeśli brak ci manualnych zdolności sięgnij po naklejki do paznokci.

Hitem nadchodzącego sezonu są graficzne i kwiatowe motywy, ale w artystycznym wydaniu. Nie musisz martwić się o precyzję.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

