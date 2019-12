Najmodniejszy manicure na Sylwestra! Zobacz, jakie trendy królują w tym sezonie

fot. materiały prasowe

Idealny look sylwestrowy to nie tylko modna stylizacja i makijaż, ale również perfekcyjny manicure. Jaki wykonać w sezonie 2019/2020? Sprawdź nowości od NeoNail i zobacz, co w modzie piszczy!

Spider Gel - najlepszy do wzorów geometrycznych

To żel, którym wykonasz idealne proste linie na paznokciach. Ma on błyszczącą fakturę, dzięki czemu doda blasku każdemu lakierowi. W ofercie pojawiły się nowe kolory: czerwony, złoty i srebrny. Są tak uniwersalne, że z łatwością wyczarujesz z nich piękne kompozycje. Ozdobienie paznokci zajmie ci dosłownie kilka minut! Geometryczne wzory są teraz najmodniejsze, a ze Spider Gel nabiorą nowego charakteru. To idealna propozycja na Sylwestra oraz okres karnawału.

Płytki 3D Holo Effect- idelale ombre

Poznaj nowe odcienie uwielbianych przez dziewczyny płytek 3D Holo Effect. Marka NeoNail wypuściła właśnie dwa nowe kolory: złoty i grafitowy. Zrobią prawdziwą furorę! Tworzą efektowną, błyszczącą taflę, która przyciąga wzrok każdego, kto na nią patrzy. Możesz połączyć je z efektem ombre, który jeszcze bardziej podkreśli blask pyłku. Stopniuj intensywność lakieru przez zastosowanie jasnego lub ciemnego koloru bazowego. Efekt końcowy zależy od ciebie!

P.S My uwielbiamy też urocze pudełeczka, w których pyłek wygląda niezwykle bajkowo.

Top glow - złote i srebrne wykończenie

Kropką nad i perfekcyjnego manicure powinien być połyskujący top. Nowością marki NeoNail jest Top Glow Gold oraz Top Glow Silver. Warto nałożyć na paznokieć jeden z nich, ponieważ poza mieniącym wykończeniem z drobinkami utwardzi cały manicure. Srebrnym topem pokrywaj chłodne odcienie lakieru, a złotym te cieplejsze. Dzięki temu w każdym wydaniu będą wyglądać świetnie. Teraz pozostaje już tylko dobrać ozdobne pierścionki oraz bransoletki i dłoń gotowa!

Wypróbuj produkty NeoNail i zachwycaj podczas każdego wielkiego wyjścia!

Materiał powstał z udziałem marki NeoNail.