Buty Anny Lewandowskiej to hit. Podobne (i dużo tańsze) kupisz w Zarze

fot. ONS.pl

Tym razem Anna Lewandowska postawiła na efektowne sneakersy na grubej podeszwie. Model, który wybrała trenerka, pochodzi z najnowszej kolekcji marki Prada i kosztuje ponad 3 tys. zł. Nam jednak udało się znaleźć bardzo podobne buty w Zarze. Jak wyglądają i ile kosztują?

Anna Lewandowska w sneakersach za 3 tys. zł

Trenerka coraz częściej jest nazywana ikoną mody. I trudno się temu dziwić. Wielokrotnie udowodniła, że ma doskonałe wyczucie stylu i świetnie orientuje się w najnowszych trendach. Żona Roberta Lewandowskiego doskonale wie, że nie tylko drogie ubrania wyglądają modnie i stylowo. Anna Lewandowska w spódnicy z H&M też wygląda jak milion dolarów.

Jednak tym razem postanowiła na coś znacznie droższego, modne sneakersy Prady, w których pojawiła się m.in. na meczu Polska-Słowenia. Tego dnia miała na sobie bardzo wygodny zestaw w sportowym stylu: czarne legginsy, długą bluzę z nadrukiem w kształcie kota i puchową kurtkę. Prawda, że nawet nawet w takim zestawie wygląda fantastycznie?

Sneakersy z Zary w stylu Anny Lewandowskiej

Sneakersy na masywnej podeszwie to trend inspirowany estetyką lat 80. i 90., która wciąż jest na czasie. W aktualnej kolekcji Zary znalazłyśmy model z krótką cholewką, który będzie pasował do większości stylizacji. Można go nosić do jeansów, legginsów, a także spódnic i sukienek.

Sneakersy na platformie z Zary kosztują 199,00 zł. Warto pamiętać, że Zara - podobnie jak inne sieciówki - już wkrótce wystartuje z wyprzedażą. Obniżki prawdopodobnie, jak co roku, rozpoczną się 26 grudnia w sklepie internetowym, a 27 grudnia w salonach stacjonarnych. To będzie doskonała okazja, by upolować modowe hity w obniżonych cenach.

Więcej modnych ubrań z Zary:

Sukienka z Zary nowym hitem sezonu. Jak wygląda?

Top z Zary hitem Instagrama - jak wygląda i ile kosztuje?

Marynarka z Zary nowym hitem sieci. Ile kosztuje?