Spanie w rozpuszczonych włosach czy spiętych? Co jest lepsze dla naszej fryzury?

fot. Adobe Stock

Na to pytanie odpowiedź próbuje znaleźć każda kobieta - spać w rozpuszczonych czy spiętych włosach? Niektóre z nas wolą opcję pierwszą twierdząc, że jest wygodniejsza, ponieważ gumki i spinki bywają mało komfortowe. Inne zachwalają związywanie włosów w kucyk lub koczek, dzięki czemu kosmyki nie plączą się i nie puszą. Kto ma rację? Zasadniczo - ta druga grupa.

Dlaczego warto spać ze związanymi włosami?

Musisz pamiętać, że w nocy nie masz kontroli nad tym, co dzieje się z twoimi kosmykami, a przez to w tym czasie są one najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Warto postarać się zatem to ograniczyć, bo jaki sens ma wtedy dbanie o włosy w dzień? Wówczas wszystkie zabiegi pielęgnacyjne i kuracje, jakie stosujesz na włosy, by były piękne, nie będą przynosiły oczekiwanych efektów.

W przypadku krótkich włosów, problem wydaje się być znacznie mniejszy. Kiedy pasma kosmyków są krótkie, podczas nocy są one jedynie narażone na to, że ocierasz głową o poduszkę. W przypadku długich włosów, problem jest znacznie bardziej złożony, ponieważ w nocy włosy rozpuszczone są narażone na szarpanie i wyrywanie, a tym samym puszą się, filcują i plączą.

Jak związywać włosy do spania?

Bez względu na to, czy twoje włosy są krótkie czy długie, proste czy kręcone, nieumiejętne zabezpieczenie ich na noc sprawia, że ich struktura jest systematycznie niszczona. Ocieranie głowy, a zatem i włosów o poduszkę, nierzadko wyrywanie ich, a także spanie na nich sprawia, że często są połamane, suche i napuszone.

Można się zastanowić nad tym, czy rozpuszczone włosy w czasie nocy odpoczywają razem z tobą. Być może związanie ich lub zaplecenie w warkocz będzie znacznie lepszym rozwiązaniem – wygodniejszym przede wszystkim dla włosów, ale i dla ciebie samej. Krótkie włosy nie wymagają specjalnych zabiegów zabezpieczających je na noc, zajmijmy się zatem kwestią włosów półdługich i długich.

Luźny warkocz

Dobrym pomysłem jest zaplecenie włosów w warkocz. Musisz jednak pamiętać o tym, aby zawsze zaplatać włosy suche - nigdy mokre czy jeszcze wilgotne. Takie bowiem są bardziej podatne na uszkodzenia, a w przypadku bardzo grubych włosów mogą one nie zdążyć wyschnąć podczas snu.

Pamiętaj, aby włosy zapleść dość luźno, ale by trzymały się przez całą noc. Postaraj się nie ściągać ich mocno przy skórze głowy, aby rano nie obudzić się z migreną.

Delikatny koczek

Kolejnym rozwiązaniem, które sprawi, że twoje włosy będą odpoczywały w ciągu nocy, jest związanie ich w „ślimaczka" lub kok. Najważniejsze jest jednak to, aby nie używać cienkich gumek, które po nocy ciężko będzie zdjąć z włosów (recepturki są zakazane!) - świetnie sprawdzą się albo grube gumki frote albo te z elastycznego plastiku - podczas ich zakładania czy zdejmowania nie powyrywasz sobie włosów.

Aby stworzyć na włosach „ślimaczka”, wystarczy wszystkie włosy skręcić wokół własnej osi, a następnie tuż nad karkiem zabezpieczyć je gumką.

Koński ogon

Możesz też na szybko związać włosy w niski, koński ogon. Włosy rano będą najmniej odkształcone, jednak taka fryzura nie zabezpiecza w 100% przed łamaniem i plątaniem włosów.

