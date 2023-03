Olejek arganowy na włosy: złoty eliksir, który pozostawi je gładkie, miękkie i lśniące

fot. Adobe Stock, marmoset

Olejek arganowy, nazywany płynnym złotem Maroka, należy do jednych z najcenniejszych i najdroższych olejów na świecie. Otrzymywany jest z owoców drzewa arganowego (arganii żelaznej), które rośnie wyłącznie w południowo-zachodniej części tego kraju.

Kiedyś trudno dostępny, teraz można go kupić niemal w każdej drogerii. To właśnie olejek arganowy rozpoczął wielki boom na stosowanie olejków w pielęgnacji ciała, włosów i twarzy.

Aż 99% olejku arganowego stanowią glicerydy: kwasy tłuszczowe nienasycone (Omega 3, 6, i 9) i nasycone, m.in. kwas stearynowy, linolowy i oleinowy. Zawiera również duże ilości witaminy E. Tak bogaty skład czyni go jednym z najlepszych regenerujących kosmetyków. Najlepiej sprawdza się w pielęgnacji włosów suchych, zniszczonych i łamliwych.

Olejek arganowy na włosy - efekty:

chroni włosy przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych (promieniowanie UV, wiatr, niskie temperatury) i uszkodzeniami mechanicznymi,

zabezpiecza końcówki przed rozdwajaniem,

regeneruje włosy po zabiegach fryzjerskich,

wzmacnia włosy zapobiegając ich wypadaniu,

korzystnie wpływa na kondycję skóry głowy,

zmiękcza, nawilża, uelastycznia i nadaje połysku.

fot. Olejek arganowy na włosy/ Adobe Stock, Parilov

Kluczem do sukcesu jest nakładanie olejku na wilgotne włosy. Olejek arganowy możesz stosować samodzielnie lub dodać do gotowych kosmetyków - maski lub odżywki.

Olejek arganowy jako wzmocnienie maski lub odżywki do włosów

Kilka kropel oleju arganowego dodaj do swojej ulubionej odżywki albo maski. Rozprowadź kosmetyk równomiernie na pasmach i zostaw na 10-15 minut. Aby zwiększyć moc, załóż foliowy czepek i owiń ręcznikiem.

Olejek arganowy jako serum na końcówki

Kilka kropel olejku rozgrzej w dłoniach i wetrzyj w końcówki włosów. Możesz zrobić to rano, tuż po umyciu, albo wieczorem i zostawić na całą noc.

Olejowanie włosów olejem arganowym

Nałóż olejek na włosy i skórę głowy przez snem i owiń głowę ręcznikiem. Rano umyj włosy delikatnym szamponem. Możesz również nałożyć olejek na 2-3 godziny przed myciem.

Arganowa mgiełka do włosów

Jeśli nie jesteś miłośniczką olejków, dodaj kilka kropel olejku do 250 ml wody i przelej do butelki z atomizerem. Spryskuj włosy z odległości 20-30 centymetrów, aby ich nie obciążyć.

Olejek arganowy nie należy do najtańszych. Oryginalny, z certyfikatem kosztuje ok. 50 zł za 100 ml (oczywiście, dostępny jest również w mniejszych pojemnościach). Kupisz go w sklepach ze zdrową żywnością, ekologicznymi kosmetykami i drogeriach online.

