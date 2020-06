„Caramel drizzle” to teraz najmodniejszy kolor włosów. Ta fryzura już podbija Instagram

fot. Pinterest

Caramel drizzle wkracza na listę najmodniejszych koloryzacji 2020 roku. Jak tak kobiecy, że mamy wrażenie, że zostanie z nami na dłużej.

Jak wygląda caramel drizzle?

To jedna z tych koloryzacji, która z pewnością zachwyci wszystkie brunetki i szatynki - pasuje do większości typów urody, jest stylowa i łatwa w pielęgnacji.

Pod hasztagiem „caramel drizzle" na Instagramie kryje się cała masa kuszących, i z pewnością obłędnie słodkich karmelowych deserów. Wśród nich, gdzieniegdzie pojawia się zdjęcie pięknych, długich rozpuszczonych włosów mieniących się w złoto-brązowymi odcieniami. To właśnie koloryzacja caramel drizzle.

Podstawą koloryzacji jest ciepły, kasztanowy brąz, a dodatkiem - karmelowe refleksy. Caramel drizzle ma tę zaletę, że jest bardzo płynny i elastyczny - sama możesz zdecydować ile i jakich pasemek będzie na twoich włosach.

Komu pasuje i jak osiągnąć caramel drizzle?

Każdej kobiecie o ciepłym typie urody. Ideałem jest, jeśli masz ciemną oprawę oczu, a ich kolor jest piwny, brązowy lub zielony.

Jesteś szczęściarą jeśli twoje włosy są średnio lub ciemnobrązowe, wtedy koloryzacja jest możliwie najprostsza - wystarczy, że udasz się do fryzjera i poprosisz o zrobienie refleksów w ciepłym odcieniu o różnej intensywności. Jeśli masz jasne włosy, farbowanie musi przebiegać dwuetapowo - najpierw konieczne jest przyciemnienie włosów.

Kolor caramel drizzle jest prosty do utrzymania i długo nie traci na świeżości - to dlatego, że włosy dążą do żółtego lub rudego odcienia - nie trzeba więc dodatkowo stosować żadnych płukanek podkreślających kolor.

