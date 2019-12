Elegancka Małgorzata Socha w świątecznych stylizacjach! Czym urzekła nas gwiazda?

fot. Materiały prasowe

Małgorzatę Sochę uwielbiamy za aktorski talent, niezwykłe ciepło, które wokół siebie roztacza, a także urodę i klasę. Celebrytka również w tym roku została twarzą kampanii APART i trzeba przyznać, że po raz kolejny nas oczarowała. Jeśli jeszcze nie wiesz, jak będzie wyglądał twój odświętny look, to zainspiruj się propozycjami gwiazdy!

Klasyczna elegancja

Biała koszula z delikatnymi bufkami oraz misternym zdobieniem przy dekolcie i na rękawach w zestawieniu z czarną spódnicą to połączenie, które zawsze się sprawdza. Razem z elegancką biżuterią dodaje klasy i pewności siebie. Małgorzata Socha zdecydowała się na piękną złotą biżuterię. Ma klasyczny naszyjnik, bransoletę, minimalistyczne pierścionki i niewielkie kolczyki (sztyfty), które dodają lekkości całemu lookowi. W zestawieniu z czerwoną szminką i delikatnym makijażem oka cała stylizacja wygląda dostojnie, kobieco i niezwykle pięknie!

Wygodnie i z gustem

Jeśli nie jesteś fanką nadmiernej elegancji, a podczas kolacji wigilijnej chcesz się czuć swobodnie, to postaw na sweter. Małgorzata Socha wybrała beżowy klasyk, z okrągłym dekoltem, odsłaniającym ramiona. Głównym elementem tej stylizacji jest biżuteria. Naszyjnik, kolczyki, bransoleta i pierścionek ze złota i ciemnych agatów dodają całemu lookowi klasy. Ten zestaw to uniwersalny wybór, bo sprawdzi się zarówno do sukienki, jak i czarnej ramoneski!

Dziewczęco niczym z bajki

To chyba nasza ulubiona świąteczna odsłona Sochy. Zdecydowanie najbardziej kobieca, zmysłowa i wytworna. Celebrytka ma na sobie sukienkę w odcieniu pudrowego różu z głębokim dekoltem i rozszerzonymi rękawami. Wszystko idealnie komponuje się z czerwoną szminką i delikatnie pofalowanymi włosami. Na uwagę zasługuje też biżuteria w iście królewskim stylu. Komplet z białego złota APART z kolorowymi kamieniami podkreśli stylizację i nadają jej świątecznego charakteru.

W klimacie Gwiazdki!

Najbardziej popularne kolory świąt to czerwony i zielony. Wie o tym znana z doskonałego wyczucia mody Małgorzata Socha. W bożonarodzeniowej kampanii marki APART widzimy ją w satynowej, zielonej sukience na ramiączka, a także w modnym zestawie, składającym się z czerwonej, cekinowej marynarki i spodni oraz ciemniejszego bordowego topu. Dopełnieniem jest biżuteria. W pierwszym przypadku gwiazda postawiła na komplet: złoty naszyjnik i bransoletę oraz niewielkie kolczyki i pierścionki. W drugim looku widzimy srebrny zestaw, który w połączeniu z czerwienią daje niezwykle świąteczny efekt!

Zgodnie z trendami

Ta stylizacja też podbiła nasze serca! To połączenie ciepłego, białego oversizowego swetra z rozszerzanymi spodniami w jasnym kolorze z cekinami. Małgorzata Socha wygląda tak, jakby właśnie wróciła z Bieguna Północnego :) Na szyi ma długi, srebrny łańcuszek z serduszkiem i modnymi cyrkoniami. A na ręce? Nasze ulubione gwiazdkowe bransolety APART z beadsami!

Świąteczna biżuteria APART

To doskonałe dopełnienie bożonarodzeniowej stylizacji, ale także świetny sposób na gwiazdkowy podarunek. W kolekcji znajdziemy zarówno srebrne dodatki z cyrkoniami, jak i złote elementy z brylantami, agatami, diamentami czy szafirami. Zaczaruj prezentami świata razem z APART i już teraz wybierz coś dla siebie lub najbliższym!

Materiał powstał z udziałem marki APART.