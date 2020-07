Świerzb u psa - objawy i leczenie ucha

fot. Adobe Stock

Świerzb wywołuje pasożyt świerzbowiec drżący. Składa on jaja, po 3 tygodniach wykluwają się larwy. Świerzb u psa jest przypadłością poważną, która może dotyczyć nawet najbardziej zadbanych psiaków - wystarczy kontakt z lisem czy bezdomnym zwierzęciem.

Świerzb​y u psa – co to takiego?

Świerzb uszny u psa to choroba wywoływana przez obecność roztocza pasożytującego w okolicy ucha. Atakuje on przewody słuchowe, niekiedy także okolice ucha. Kontakt z chorym zwierzęciem grozi zarażeniem świerzbowcem nie tylko psom i kotom, ale także człowiekowi. Świerzb uszny często połączony jest z zapaleniem ucha.

Proces wychodzenia z choroby jest długi i trudny. Jeśli dojdzie do zapalenia, organizm psa jest osłabiony, a zakażenie świerzbowcem może powodować powikłania i kolejne infekcje.

Objawy świerzbu u psa

Świerzb u psa w początkowej fazie może przypominać grudki - pies, który często drapie się w okolicach uszu sygnalizuje, że coś jest nie tak. Konieczna jest obserwacja zwierzęcia i wizyta u weterynarza. Świerzb daje objawy, które na początku wielu właścicieli psów bagatelizuje (wydzielina z ucha, drapanie), ale jeśli zaobserwujesz poniższe symptomy, udaj się ze zwierzęciem do weterynarza. W celu zdiagnozowania choroby konieczne jest wykonanie badania mikroskopowego.

Swędzenie,

czerwone, ropne grudki,

rany na ciele psa (pies drapie się aż do krwi),

brunatna wydzielina wypełniająca kanał słuchowy,

wypadająca plackami sierść (świerzb u psa może przenieść się na np. brzuch),

zaatakowane brązową wydzieliną zęby, pysk, oczy.

Jak leczyć świerzb u psa

W leczeniu świerzbu u psa zwykle stosuje się preparaty zalecone przez weterynarza, aplikowane bezpośrednio do ucha po jego oczyszczeniu. Pomocniczo w leczeniu oraz profilaktycznie stosuje się preparat przeciwpasożytniczy w formie spot-on (zakraplany na skórę grzbietu). Psy zarażone świerzbowcem muszą być ostrzyżone na krótko. Konieczna jest też regularna higiena, mycie specjalnymi szamponami - skóra zwierzaka musi być przygotowania do leczenia.

Zaniedbanie świerzbu usznego u psa może doprowadzić do poważnych stanów zapalnych ucha, które mogą mieć poważne konsekwencje, dlatego jeśli podejrzewamy u naszego psa świerzbowca, powinniśmy szybko udać się z nim do weterynarza. Ponadto świerzb u psa może nawracać - nawet 2-miesięczna terapia może dać wynik jedynie zaleczający. Jest to poważna próba dla wielu posiadaczy psów - niestety często zwierzęta są nieleczone (wiąże się to z kosztami), dotyka je więcej chorób, finalnie - umierają.

