Uprawa nawłoci krok po kroku. Już teraz posadź w ogrodzie to źródło zdrowia i odporności

Nawłoć (Solidago) to wieloletnia roślina ozdobna, która zdobywa popularność dzięki swojemu intensywnemu, złocistemu kwitnieniu. Jest łatwa w uprawie i doskonale komponuje się z innymi bylinami, przyciągając do ogrodu pszczoły oraz motyle. Występuje w wielu odmianach i jest rośliną miododajną. Poznaj terminy sadzenia, metody uprawy oraz sposoby pielęgnacji, a także zastosowanie nawłoci w ogrodzie i w ziołolecznictwie.

Nawłoć występuje w kilkudziesięciu odmianach, które różnią się między sobą wysokością, kształtem kwiatostanów, czasem też porą kwitnienia i wyglądem kwiatów. W polskich ogrodach najczęściej spotykane są jednak 3 odmiany:

nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis): to jedna z najpopularniejszych odmian, może osiągać nawet 1,5 m wysokości. Charakteryzuje się długimi, gęsto obsypanymi żółtymi kwiatowymi wiechami.

(Solidago virgaurea): rośnie nieco mniejsza (do ok. 1 m), ale równie obficie kwitnie, doskonale nadając się do ogrodów naturalistycznych i skalnych. nawłoć ogrodowa (Solidago hybridum): popularna odmiana hodowlana, dostępna w różnych rozmiarach i o różnorodnych formach kwiatostanów. Kwiaty mogą być bardziej zwarte lub luźne, w zależności od konkretnej pododmiany.

Każda z tych odmian nadaje się do uprawy w ogrodzie, gdzie przyciąga wzrok złocistym kwitnieniem od późnego lata aż do jesieni. Przyciąga także owady zapylające oraz naturalnie dekoruje każdy rodzaj ogrodu.

Nawłoć kwitnie od sierpnia do października, a niektóre odmiany nawet do początku listopada. Jesienne żółte kwiaty wprowadzają do ogrodu intensywną, złocistą barwę wtedy, gdy większość innych roślin kończy już sezon wegetacyjny. Dzięki temu nawłoć jest doskonałym wyborem, jeśli chcesz cieszyć się kolorami w ogrodzie aż do zimy.

Nawłoć można sadzić lub siać w dwóch terminach, wiosną i jesienią. Lepszym wyborem jest siew jesienny, ponieważ jest łatwiejszy. Wiosną nawłoć sadzi się poprzez podział karp, czyli ścinanie sadzonek pędowych. Optymalny termin to kwiecień i maj, kiedy ziemia jest już ciepła, a nawłoć będzie miała wystarczająco dużo czasu, żeby ukorzenić się przed latem.

Wykop dół na głębokość odpowiadającą systemowi korzeniowemu rośliny lub wielkości doniczki. Umieść sadzonkę w dołku i delikatnie przysyp ziemią. Zachowaj odstęp 40-60 cm między roślinami, aby miały przestrzeń do rozwoju. Po posadzeniu lekko ubij ziemię wokół rośliny i obficie podlej.

Jesienią (we wrześniu i październiku) nawłoć wysiewa się bezpośrednio z nasion do gruntu. Jest to o dziwo łatwiejszy sposób. Wysiew przeprowadza się co najmniej kilka tygodni przed pierwszymi przymrozkami, aby pozwolić roślinie przystosować się do gruntu przed zimą, by wiosną rozpocząć intensywny wzrost.

Pamiętaj, że nawłoć łatwo się rozrasta, więc warto kontrolować jej ekspansję, szczególnie w mniejszych ogrodach.

Nawłoć jest rośliną niezwykle wytrzymałą i łatwą w uprawie. Najbardziej lubi stanowiska słoneczne , gdzie jej kwiaty będą rozwijać się najobficiej. Toleruje także lekki półcień, ale może wtedy kwitnąć mniej intensywnie. Roślina jest mało wymagająca także w kwestii gleby, choć preferuje żyzne i przepuszczalne podłoże.

Idealnie rośnie w glebie piaszczysto-gliniastej, o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Nawłoć dobrze znosi suszę, ale preferuje umiarkowanie wilgotne warunki. Także młode rośliny wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza w suchych okresach. Starsze, dobrze ukorzenione rośliny radzą sobie doskonale bez częstego nawadniania.

Nawłoć także w kwestii pielęgnacji jest rośliną bardzo przyjazną początkującym ogrodnikom i amatorom. Dobrze radzi sobie sama, wystarczy jedynie regularnie mieć ją na "kącie oka". Nawłoć nie potrzebuje intensywnego nawożenia. Wystarczy, jeśli wiosną zastosujesz nawóz wieloskładnikowy dla roślin ogrodowych, aby wspomóc jej wzrost i obfite kwitnienie.

Warto także regularnie ją przycinać, pozbywając się przekwitłych kwiatostanów. Wspomaga to dalsze kwitnienie i zapobiega nadmiernemu rozsiewaniu się rośliny. Jesienią warto przyciąć dojrzałe drzewka do wysokości około 10 cm nad ziemią.

Nawłoć znajduje szerokie zastosowanie w ogrodach ze względu na swoją dekoracyjność i łatwość uprawy, ale także w ziołolecznictwie. Możesz z niej przygotować miód nawłociowy lub herbatki - to świetne remedium na sezonowe spadki odporności.

Dzięki swoim złocistym kwiatostanom nawłoć dobrze prezentuje się zarówno jako soliter (pojedyncza roślina), jak i w grupach, np. na rabatach czy w naturalistycznych nasadzeniach. Ze względu na swoją odporność na trudne warunki, nawłoć często stosuje się w parkach, na skarpach oraz przy drogach.

Warto wiedzieć także, że nawłoć idealnie komponuje się z innymi roślinami wieloletnimi, takimi jak jeżówki, rudbekie czy astry, tworząc wielobarwne rabaty kwitnące od lata do jesieni. Sprawdzi się także w formie kwiatów ciętych. Jej złociste wiechy wspaniale uzupełniają jesienne bukiety, a przy odpowiedniej pielęgnacji długo zachowują świeżość.

