Borówka amerykańska – sadzenie, uprawa, przycinanie i najsmaczniejsze odmiany

fot. Borówka amerykańska / fot. Makuba; Adobe Stock

Owocami borówki amerykańskiej możesz cieszyć się od połowy lipca do września. Są nie tylko słodkie i smaczne, mają też wyjątkowe walory zdrowotne – zapobiegają nowotworom, korzystnie wpływają na pracę jelit, obniżają poziom złego cholesterolu i ciśnienie krwi. Do tego są niskokaloryczne (57 kcal / 100 g) i mają niski indeks glikemiczny (55).

Lista witamin, jakie zawierają owoce borówki amerykańskiej, też jest wyjątkowo długa: witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witaminy B6, A, E, K oraz kwas foliowy. Do tego dochodzi wysoka zawartość potasu, fosforu, wapnia, magnezu, sodu, żelaza, selenu oraz cynku.

Te wszystkie dobrodziejstwa możesz mieć we własnym ogrodzie, bo uprawa borówki amerykańskiej nie jest trudna. Dobrze pielęgnowany krzew dosłownie obsypuje się owocami. Z własnej uprawy uzyskasz ekologiczne owoce, które w sklepie potrafią kosztować naprawdę sporo. Borówkę amerykańską można jeść prosto z krzaka, dodawać do ciast i deserów, mrozić albo robić z niej przetwory – dżemy, konfitury czy nalewki.

Spis treści:

Borówka amerykańska to krzew lubiący światło i ciepło. Znajdź dla niej miejsce słoneczne, nagrzane, osłonięte od wiatru. I zadbaj o odpowiednią glebę – to podstawa sukcesu.

Roślina wymaga gleb próchniczych, przepuszczalnych, kwaśnych, najlepiej o pH od 3,8 do 5,0. Możesz kupić gotowe podłoże lub wymieszać ziemię ogrodową z kwaśnym torfem. Utrzymanie kwaśnego pH będzie ważne w kolejnych latach. Warto je kontrolować, używając testera. Kosztuje ok. 20 zł, a przyda się w każdym ogrodzie.

By sprawdzić zakwaszenie gleby, możesz też wypróbować domowy sposób. Do słoiczka włóż trochę ziemi, zalej wodą destylowaną, wsyp sodę oczyszczoną albo wlej ocet. Jeśli na powierzchni wody pojawi się piana, to znak, że gleba ma odczyn kwaśny. Jeśli nie, trzeba ją zakwasić. W tym celu stosuje się siarczan amonu albo po prostu nawóz do borówek.

Jak sadzić borówkę amerykańską? Najlepiej robić to wiosną lub jesienią. W tym drugim przypadku młodą roślinę trzeba zabezpieczyć przed mrozem, okładając ziemię wokół torfem lub liśćmi.

W sprzedaży są zwykle krzewy 2-, 3-letnie, o wysokości pędów 30-40 cm. Sadź je w odległości około 1,5-2,5 m od siebie, około 5 cm głębiej niż rosły w doniczce.

Dołek pod borówkę amerykańską powinien mieć średnicę około 50 cm i głębokość około 40 cm. Wypełnij go do połowy gotowym podłożem, umieść w nim roślinę, dosyp podłoże, ugnieć, pozostawiając wokół niewielkie zagłębienie zatrzymujące wodę. Obficie podlej.

Po umiejętnym posadzeniu krzewu trzeba dbać o jego regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie.

Podlewanie

Borówkę podlewaj rano lub wieczorem. Nie rób tego w pełnym słońcu. Roślinie szkodzi zarówno nadmierne nawodnienie, jak i przesuszenie. Uważaj też, by nie moczyć krzewu.

Nawożenie

Jeśli użyłaś profesjonalnego podłoża, prawdopodobnie ma w swoim składzie startową dawkę nawozu. Regularne nawożenie zacznij po 2-3 tygodniach od wysadzenia roślin. Przestrzegaj zaleceń producenta.

Ściółkowanie

Borówkę należy ściółkować korą sosnową. Obsyp równomiernie podłoże wokół rośliny do około 60 cm. To zabezpiecza glebę przed nadmiernym parowaniem wody.

To najważniejszy zabieg pielęgnacyjny. Gdy go zaniedbasz, owoców będzie coraz mniej i staną się coraz drobniejsze. Wykonaj go wczesną wiosną, gdy widoczne są pąki kwiatowe. Dzięki temu łatwo ocenić, które pędy borówki przemarzły czy uschły i należy je usunąć.

Przez pierwsze trzy lata lata usuwaj tylko pędy słabe i chore. Od czwartego roku wykonuj cięcie prześwietlające, tzn. usuwaj najstarsze pędy rośliny. Borówka amerykańska najobficiej owocuje, gdy są na niej pędy 2-, 3-letnie. Wycinaj także pędy chore, uszkodzone, cienkie i te, które nadmiernie zagęszczają środek krzewu.

Jeśli planujesz posadzić kilka krzewów, wybierz odmiany owocujące o różnych porach, by jak najdłużej cieszyć się owocami. Mogą to być na przykład:

Borówka amerykańska „Bluecrop”

Jedna z najpopularniejszych odmian. Szybko rośnie, ma bardzo smaczne, duże owoce, jest odporna na mróz i choroby. Z jednego krzewu uzyskuje się od czterech do dziewięciu kilogramów owoców. Dojrzewają od połowy lipca do połowy sierpnia.

Borówka amerykańska „Bluegold”

Najłatwiejsza w uprawie, idealna do amatorskich upraw. Rodzi bardzo smaczne owoce, około sześć kilo z jednego krzewu. Nadaje się też do uprawy na balkonach i tarasach. Owoce zaczynają dojrzewać na początku sierpnia.

Borówka amerykańska „Chandler”

Owocuje długo, nawet do sześciu tygodni – od końca lipca do początku września. Plony są bardzo obfite. Z jednego krzewu można uzyskać od sześciu do ośmiu kilogramów owoców.

Borówka amerykańska „Patriot”

Odmiana borówek wczesnych (dojrzewa od połowy lipca); wytwarza duże i spłaszczone owoce zebrane w luźnych gronach. Owoce są słodko-winne, duże i bardzo smaczne.

Borówka amerykańska „Brigitta”

Borówki późne, dojrzewają do końca września; krzew nie ma silnego wzrostu, tworzy kulisty pokrój. Owoce bardzo smaczne o winnym aromacie.

Borówka amerykańska „Nelson”

Należy do odmian późnych, owoce zaczynają dojrzewać w sierpniu. Z jednego krzewu można uzyskać sześć kilogramów owoców. To odmiana deserowa, świetna jako dodatek do ciasta.

Czytaj także:

Jak przycinać drzewka i krzewy owocowe - rady pani domu Podlewanie truskawek drożdżami daje wspaniałe efekty. Plony są większe, a owoce bardziej okazałe

Jak wyhodować drzewo mango z pestki? Instrukcja krok po kroku