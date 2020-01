fot. Adobe Stock

Dawniej, by nawilżyć powietrze w pokoju, na gorącym grzejniku wieszało się mokry ręcznik. Dziś ten sposób jest nadal praktykowany, choć często w nieco "ulepszonej" wersji. Zamiast ręczników wieszamy więc specjalny nawilżacz powietrza na kaloryfer.

Na skróty:

Niewielki ceramiczny nawilżacz powietrza na kaloryfer kupisz już za 15 złotych. Większe, a przez to zwykle wydajniejsze nawilżacze kosztują od 25 złotych wzwyż.

Nawilżacze powietrza na kaloryfer występują w wielu kształtach i kolorach. Tanie nawilżacze ceramiczne, idealne do pokoju dziecka (w kształcie zwierzątek), kupisz za 10 złotych.

Najdroższe rodzaje nawilżaczy powietrza na kaloryfer w postaci maskownic kaloryfera z podświetleniem LED to wydatek rzędu 250 - 300 złotych.

Niewątpliwą zaletą nawilżaczy ceramicznych tego typu jest ich niska cena. A jakie ma wady? Posiadacze tanich nawilżaczy wieszanych na kaloryferze często skarżą się, że ścianki produktu są zbyt grube, przez co nawilżacz okazuje się zupełnie bezużyteczny.

Trzeba zwrócić też uwagę na kształt nawilżacza i dopasować go to kształtu kaloryfera, aby możliwie dobrze do niego przylegał.

Do wad nawilżaczy na kaloryfer trzeba zaliczyć też fakt, że działają tylko wtedy, gdy działa grzejnik. Poza sezonem grzewczym nie spełniają więc funkcji innej niż... dekoracyjna.

Nawilżacz powietrza na kaloryfer to zdecydowanie najprostszy sposób na to, by zwiększyć wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Warto stosować go głównie w sypialni oraz w pokoju dziecka.

Suche powietrze obniża jakość snu, w sezonie grzewczym wilgotność powietrza może spać nawet do 10%, przy czym optymalny poziom wilgotności powietrza to zakres od 40 do 60%.

Jeśli poziom wilgotności powietrza w twoim mieszkaniu jest skrajnie niski, zdecydowanie lepszym wyborem będzie nawilżacz powietrza na prąd - parowy, ewaporacyjny lub ultradźwiękowy.

Dowiedz się więcej na temat jakości powietrza w domu:Jak wybrać najlepszy oczyszczacz powietrzaRośliny oczyszczające powietrzeAplikacja, która doniesie o jakości powietrza