fot. Adobe Stock

Wysokie stężenie smogu w powietrzu, posiadanie zwierząt domowych czy częste przeziębienia to tylko niektóre z powodów, dla których warto kupić oczyszczacz powietrza.

To, jakich konkretnie zanieczyszczeń z powietrza możesz się pozbyć zależy od typu oczyszczacza.

Na skróty:

Oczyszczacze powietrza można podzielić na kilka typów, w zależności od rodzaju zastosowanych filtrów oraz mechanizmu działania:

oczyszczacz powietrza antysmogowy,

oczyszczacz powietrza dla alergików,

oczyszczacz powietrza z jonizatorem,

oczyszczacz powietrza z nawilżaczem (2w1).

Antysmogowy oczyszczacz powietrza może być wyposażony w filtr HEPA oraz filtr z węglem aktywnym. Im wyższa klasa filtra HEPA, tym lepiej - więcej szkodliwych substancji zostanie usuniętych.

Alergicy mogą wybrać oczyszczacz powietrza, dzięki któremu, przebywając w konkretnym pomieszczeniu, będą mogli zapomnieć o alergii. Oczyszczacz powietrza rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Antyalergologiczne pozwoli usunąć pyłki kurzu, roślin, roztocza, zarodniki pleśni. Wbrew pozorom nie wystarczy zainwestować w dobry robot sprzątający czy odkurzacz.

Oczyszczacz powietrza wyposażony w funkcję jonizacji okaże się przydatny w neutralizacji chorobotwórczych wirusów, pozytywnie wpłynie na koncentrację, sen i ogólne samopoczucie.

Jeśli w twoim mieszkaniu jest suche powietrze, przyda ci się nawilżacz powietrza. Stojąc przed wyborem oczyszczacza możesz zdecydować się na model 2w1, który posiada także funkcję nawilżania.

Oczyszczacz powietrza może posiadać parowy, ultradźwiękowy lub ewaporacyjny nawilżacz. Ten ostatni jest uznawany za najlepszy wybór.

Wybierając oczyszczacz powietrza warto kierować się parametrami urządzenia. W opisie każdego z nich podana jest wydajność - jeden będzie optymalnie działał w małym, 14-metrowym pokoju, inne "obsłużą" nawet 50 m2.

Te parametry i funkcje oczyszczaczy powietrza są przydatne:

sensor zanieczyszczeń , czujnik jakości powietrza - urządzenie samo dostosuje moc do ilości zanieczyszczeń powietrza i będzie ją stale regulować w miarę potrzeb;

, - urządzenie samo dostosuje moc do ilości zanieczyszczeń powietrza i będzie ją stale regulować w miarę potrzeb; ilość filtrów - warto, by posiadał zarówno filtr wstępny, jak i HEPA czy węglowy;

- warto, by posiadał zarówno filtr wstępny, jak i HEPA czy węglowy; wskaźnik zabrudzenia filtra;

głośność urządzenia (im mniej decybeli tym lepiej). Pamiętaj, że oczyszczacz powietrza działa również w nocy;

(im mniej decybeli tym lepiej). Pamiętaj, że oczyszczacz powietrza działa również w nocy; blokada rodzicielska;

możliwość sterowania za pomocą aplikacji lub pilota.

Najtańszy oczyszczacz powietrza możesz kupić już za 200 złotych, jednak jeśli zależy ci na naprawdę dokładnym oczyszczaniu powietrza, zwróć uwagę raczej na ofertę znanych marek.

Do polecanych producentów oczyszczaczy powietrza należą m.in. Sharp (ceny od 400 złotych do kilku tysięcy), Philips (posiada wydajne modele o ciekawym designie), oczyszczacze Blueair (cenione m.in. za cichą pracę) czy coraz popularniejszy w ostatnim czasie Xiaomi (dobry stosunek ceny do jakości).

Pamiętaj, na ostateczną cenę użytkowania oczyszczacza wpływa także koszt potrzebnych filtrów i częstotliwość ich wymiany. Zwróć na to uwagę przed zakupem. Nie zapomnij również o gwarancji udzielanej na sprzęt. Jego naprawa może sporo kosztować, więc warto o to zadbać.

